النيابة تصرح بدفن جثامين الأطفال الـ3 ضحايا حريق المنصورة

كتب : رامي محمود

02:56 م 22/01/2026
الدقهلية- رامي محمود:

صرحت نيابة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بتسليم جثامين الأطفال الثلاثة الأشقاء ضحايا حريق "شارع الثانوية" إلى ذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد انتهاء أعمال المعاينة الطبية وسؤال الأم وزوجها، حيث أكدت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وخرجت الجثامين من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وسط حالة من الحزن الشديد، تمهيداً لأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد "العيسوي" بمدينة المنصورة.

كشفت التحقيقات أن الحريق نشب جراء "ماس كهربائي" بسبب الوصلات العشوائية للتيار داخل الشقة السكنية الواقعة بشارع "خليل" المتفرع من شارع الثانوية.

وتبين أن الأم تركت أطفالها الثلاثة بمفردهم داخل الشقة بالطابق الأخير، مما أدى لاندلاع النيران والتهمت محتويات المسكن، ما أسفر عن وفاة الأشقاء الثلاثة: (سليم نور الدين عماد مصطفى، 9 سنوات، وشقيقيه سليمان، 6 سنوات، وسفيان، 4 سنوات).

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم أول المنصورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث وسيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، وعقب إخماد الحريق، تم استخراج جثامين الصغار ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى الدولي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

