إعلان

زعم العلاج الروحاني.. ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:03 م 22/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة أعمال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.
وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة نصب واحتيال العلاج الروحانى الاحتيال على المواطنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018
أخبار السيارات

"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018
"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
أخبار مصر

"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل
زووم

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر