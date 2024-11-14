ميس حمدان بلوك ساحر في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة ميس حمدان خلال حضورها إحدى ندوات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وأطلت ميس بفستان متعدد الألوان ونسقت معه قبعة باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يوم الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا:

هاني البحيري يشارك بـ 3 فساتين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أيهم أجمل؟

سعره 88 ألف جنيه ومرصع بالكريستال.. درة تتألق بفستان من عباس حراجلي في احتفالية إيلي صعب بالرياض

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة