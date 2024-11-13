إلهام شاهين بإطلالة بتصميم فرعوني يتجاوز سعرها الـ 43 ألف جنيه

كتبت - أميرة حلمي:

خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، تألقت النجمة إلهام شاهين بإطلالة استثنائية مستوحاة من الطابع الفرعوني.

ظهرت بفستان من دار الأزياء الشهيرة Camilla يبرز بأناقته وثراء تفاصيله تجسيد للطابع الملكي الفرعوني بأسلوب معاصر.

الفستان جاء بلون أزرق ملكي، ومزين بنقوش ذهبية تجمع بين رموز من الحضارة الفرعونية مثل أجنحة الصقر، الأهرامات، وبعض الأشكال الفرعونية الأخرى، مما يجعله بمثابة لوحة فنية تمزج بين الحداثة والأصالة.

قصّة الفستان الطويلة بأكمام طويلة تضفي عليه طابعًا ملكيًا فخمًا، كما تميز بفتحة أنيقة عند منطقة الصدر مع زر ذهبي بارز يضفي لمسة من العصرية على الإطلالة.

اختيار إلهام شاهين لإكسسوارات ذهبية كبيرة، مثل الأقراط والخواتم، أضاف المزيد من الجاذبية والبريق لمظهرها، مما يعكس رقيًا واضحًا وذوقًا عاليًا.

بلغ سعر الفستان على موقع بيعه 815 يورو، أي ما يعادل 43,810 جنيه.

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