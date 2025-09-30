4 منتجات شائعة تضر بالبشرة- ابتعدي عنها

حذر استشاري الأمراض الجلدية الدكتور سينا جديري من استخدام بعض المنتجات الشائعة، مشيرا إلى أنها تسبب أضرارا خطيرة للبشرة، ويجب تجنبها تماما.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليكم 4 منتجات رئيسية يجب الحذر منها:

مقشر المشمش

يؤدي إلى تمزقات دقيقة في الجلد ويُضعف الحاجز الواقي للبشرة بسبب خشونة جزيئات قشر الجوز، ينصح بمقشرات كيميائية ألطف مثل AHA وBHA.

فرشاة تنظيف الوجه

تُفاقم الالتهابات وتزيد من مشاكل حب الشباب والوردية، لذا الخيار الأفضل هو الغسل اليدوي باستخدام منظف لطيف.

شرائط إزالة الرؤوس السوداء

تُزيل الطبقة السطحية من الجلد وتُتلف الشعيرات الدموية، لذا يفضل استخدام حمض الساليسيليك كبديل أكثر أمانا.

مناديل إزالة المكياج

رغم سهولتها، إلا أنها تحتوي على مواد مهيجة وتترك رواسب ضارة، لذلك ينصح باستخدام الزيوت اللطيفة أو ماء الميسيلار لإزالة المكياج.

