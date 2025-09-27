خطوات أساسية للعناية بالشعر مع تغير الفصول

كتبت- نرمين الله:

مع تبدل الفصول تتأثر صحة الشعر بشكل واضح، حيث تؤدي التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة إلى جفاف أو تساقط أو فقدان اللمعان.

ولتفادي هذه المشكلات، ينصح خبراء العناية بالشعر باعتماد روتين موسمي يحافظ على حيوية الخصلات ويمنحها مظهراً صحياً طوال العام.

خطوات العناية بالشعر:

الترطيب العميق

استخدام ماسكات وزيوت طبيعية مرة أو مرتين أسبوعياً يساعد على تعويض فقدان الرطوبة ومنع الجفاف.

اختيار شامبو مناسب للموسم

في الشتاء يفضل شامبو مرطب، بينما في الصيف ينصح باستخدام شامبو لطيف يزيل بقايا العرق والدهون.

قص الأطراف بانتظام

قص الأطراف كل 6 – 8 أسابيع يحد من تقصف الشعر ويحافظ على مظهره الصحي.

حماية الشعر من العوامل الخارجية

ارتداء قبعة أو استخدام منتجات واقية يحمي الشعر من أشعة الشمس في الصيف ومن الهواء البارد في الشتاء.

تغذية متوازنة

تناول أطعمة غنية بالبروتينات، الحديد، وأحماض أوميغا 3 الدهنية يساهم في تقوية الشعر من الداخل.