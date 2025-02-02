"بشرتك هتنور".. 10 وصفات من مطبخك تخلصك من حب الشباب

"بشرتك هتنور".. 10 وصفات من مطبخك تخلصك من حب الشب

كتبت- إيناس فودة:

حب الشباب مشكلة لا تؤثر على البشرة فحسب، بل تؤثر أيضًا على الثقة بالنفس، وفي الوقت الذي أصبح فيه البحث عن حلول طبيعية وفعّالة أولوية بالنسبة للكثيرين، تعد الأقنعة الطبيعية من أكثر الطرق شعبية ونجاحًا لتهدئة البشرة وتقليل ظهور حب الشباب.

ومن أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل لمحاربة حب الشباب، وفقًا لموقع "healthshots"، ما يلي:

1. الشوفان للوجه

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع 1 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي و1 ملعقة صغيرة من العسل.

2- مقشر الشوفان

اخلطي اخلطي 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون ناعماً مع 1 ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من زيت الزيتون.

دلكي المقشر برفق على وجه رطب بحركة دائرية لمدة 1-2 دقيقة. اشطفيه بالماء الفاتر.

3. دقيق الشوفان وزيت شجرة الشاي

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع 1 ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي وبضع قطرات من الماء لصنع عجينة.

ضعي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

4- الشوفان والكركم

اصنعي عجينة بخلط 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وبضع قطرات من الماء.

ضعيه على وجه نظيف واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

5- دقيق الشوفان وعصير الليمون

اصنعي عجينة بخلط 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون وبضع قطرات من الماء.

ضعيه على وجه نظيف واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

6. قناع الشوفان والعسل2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع 1 ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من الماء لصنع عجينة.

ضعي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر.

7- الشوفان والزبادي

اصنعي عجينة بخلط 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون، مع 2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي العادي وبضع قطرات من الماء.

ضعيه على وجه نظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

8. الشوفان والصبار2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون، مع 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار وبضع قطرات من الماء لصنع عجينة.

ضعيه على وجه نظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

9- الشوفان والشاي الأخضر

اغسلي كيس شاي أخضر في ماء ساخن لمدة 5 دقائق.

أزيلي كيس الشاي واتركيه ليبرد.امزج 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون، مع 2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المبرد، وبضع قطرات من الماء لتشكيل عجينة.

ضعي هذا الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

10 - حمام الشوفان

أضف كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان المطحون ناعمًا إلى حمام فاتر وانقعيه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

تذكري اختبار أي مكون جديد على منطقة صغيرة من البشرة قبل استخدامه على الوجه بالكامل.

إذا شعرت بالتهيج، توقفي عن استخدام هذا العلاج المنزلي لحب الشباب على الفور.