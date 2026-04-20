برلين - (د ب أ):

تشهد أنظمة الدفع الهجينة رواجًا كبيرًا في عالم السيارات في الآونة الأخيرة. فما مزاياها؟ وما هي أنواعها؟

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن نظام الدفع الهجين في السيارات هو نظام يجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين أو الديزل ومحرك كهربائي؛ حيث يعمل المحركان معا أو بالتناوب حسب ظروف القيادة.

وأوضح الخبراء الألمان أن نظام الدفع الهجين يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة مقارنة بالمحركات التقليدية.

وتعتمد آلية عمل السيارات الهجينة على توزيع ذكي للطاقة؛ حيث يستخدم المحرك الكهربائي بشكل أساسي عند الانطلاق أو أثناء القيادة داخل المدن بسرعات منخفضة، بينما يتولى محرك الاحتراق الداخلي العمل عند السرعات العالية أو عند الحاجة إلى قدرة أكبر.

كما تستفيد هذه السيارات من تقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح، حيث يتم تحويل الطاقة المفقودة عادة أثناء التوقف أو الكبح إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها في البطارية.

الخبراء الألمان أوضحوا أن هناك ثلاثة أنواع من السيارات الهجينة :

كيف يعمل نظام الدفع Mild Hybrid الهجين؟

هو النظام الهجين الخفيف (Mild Hybrid)؛ حيث يقتصر دور المحرك الكهربائي على دعم محرك الاحتراق دون إمكانية القيادة الكهربائية الكاملة.

مميزات نظام الدفع Full Hybrid الهجين

فهو النظام الهجين الكامل (Full Hybrid)، والذي يتيح قيادة السيارة لمسافات قصيرة باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، مع الانتقال التلقائي بين المحركين حسب الحاجة.

ويعد النظام الهجين القابل للشحن (Plug-in Hybrid) الأكثر تطورًا؛ إذ يمكن شحنه من مصدر خارجي ويوفر مدى قيادة كهربائيًا أطول.

ويتميز هذا النظام بعدة مزايا أبرزها توفير تجربة قيادة أكثر هدوءًا وسلاسة، كما أنه يمثل حلًا عمليًا يجمع بين تقنيات الاحتراق التقليدية والتكنولوجيا الكهربائية الحديثة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي.

وفي المقابل، أشار الخبراء الألمان إلى بعض عيوب أنظمة الدفع الهجينة، من بينها ارتفاع تكلفة الشراء مقارنة بالسيارات التقليدية، بالإضافة إلى التعقيد التقني للنظام، وعدم الاعتماد الكامل على القيادة الكهربائية في معظم الحالات.

وبشكل عام، يعتبر نظام الدفع الهجين خطوة انتقالية مهمة في صناعة السيارات، إذ يجمع بين الكفاءة البيئية والعملية، دون أن يصل بعد إلى مستوى الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة يبحث مع جي بي أوتو خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه

خبير سيارات يكشف أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم استقرار الدولار