ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد عن إطلاق الإصدار الخاص California Special من أيقونتها Mustang Mach-E الكهربائية، والذي يستلهم تصميمه من الطراز Mustang CS الكلاسيكي لعام 1968.

لمسات حصرية

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الخاص Mustang Mach-E California Special يتميز بمجموعة من اللمسات الحصرية، أبرزها عجلات رياضية قياس 20 بوصة باللون الرمادي (Carbonised Grey) تحمل شعار GT/CS، إلى جانب خطوط مميزة على غطاء المحرك وشعارات خاصة باللون الأزرق (Rave Blue).

وفي المقصورة الداخلية، تكتسي السيارة بفرش ActiveX العملي بلون (Navy Pier) مع تطريزات عاكسة على المقاعد الرياضية، ما يعزز الطابع الرياضي والأنيق في آن واحد.

نظام دفع فورد Mustang Mach-E

وتعتمد السيارة الخاصة على نظام دفع رباعي يوفر ثباتا عاليا في مختلف ظروف القيادة، مع بطارية بسعة 91 كيلووات/ساعة تمنحها مدى قيادة يصل إلى نحو 515 كلم، بينما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة حوالي 21 كيلووات/ساعة لكل 100 كيلومتر.

كما توفر السيارة مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 1420 لترا عند تحميل الأمتعة حتى مستوى المقاعد الأمامية، ما يعزز من طابعها العملي رغم طابعها الرياضي.

ويأتي الإصدار الخاص Mustang Mach-E California Special مزودا بحزمة تجهيزات متقدمة تشتمل على نظام التعليق MagneRide عالي الأداء ونظام صوتي فاخر مكون من 10 سماعات، مع مضخة حرارية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى نظام القيادة شبه الذاتية BlueCruise.

