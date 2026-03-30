ارتفاع أسعار جميع سيارات كوبرا الجديدة في مصر حتى 229 ألف جنيه

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كوبرا" Cupra التجارية في مصر، عن ارتفاع أسعار جميع طرازاتها بالسوق المصري حتى 229 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

ويتزامن إعلان الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية عن الأسعار الجديدة مع موجة زيادات تضرب أسعار العشرات من السيارات خلال شهر مارس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات كوبرا الجديدة:

كوبرا ليون

ارتفع سعر سيارة كوبرا ليون لتسجل نحو مليون و949 ألف جنيه.

كوبرا فورمينتور

ارتفعت أسعار كوبرا فورمينتور الجديدة، ليصل إلى 2 مليون و79 ألف جنيه.

كوبرا تيرامار

ارتفعت أسعار كوبرا تيرامار، حيث بلغ سعر الفئة الأولى “Impulse” نحو 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الأعلى “Control” سعرًا قدره 2 مليون و449 ألف جنيه

