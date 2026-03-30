انطلق قبل ساعات تطبيق "Tuma Go" الذكي لخدمات نقل الركاب، ليستهدف سكان قرى الريف المصري، حيث يتيح للمستخدمين استدعاء سيارات الركوب الملاكي، والمركبات ثلاثية العجلات "التوك توك"، وسيارات الفان، إلى جانب مركبات التروسيكل المخصصة لنقل البضائع.

قال عماد سلوم، مؤسس تطبيق "Tuma Go"، إن التطبيق يمثل تجربة مصرية جديدة في مجال النقل الذكي، تقوم على تلبية احتياجات المحافظات والريف، بعيدًا عن النمط التقليدي الذي يركز على عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأضاف سلوم، في تصريحات، أن "Tuma Go" يعد أول تطبيق نقل ذكي يبدأ من قرى ومراكز المحافظات، وليس من عواصمها، موضحًا أن الفكرة جاءت لسد فجوة حقيقية في خدمات النقل بالمناطق التي تعاني من نقص الخدمات أو ارتفاع تكلفتها.

وأردف أن التطبيق تم إطلاقه رسميًا على متجري Google Play وApp Store، وبدأ التشغيل التجريبي بالفعل في محافظة المنوفية، مع خطة طموحة تستهدف الوصول إلى مليون مستخدم و5 آلاف مركبة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن التطبيق يقدم نموذجًا مختلفًا، حيث يتيح للمستخدم تحديد سعر الرحلة بنفسه والتفاوض مع أكثر من سائق، بما يضمن عدالة التسعير ويقضي على ظاهرة "الأوفر برايس"، لافتًا إلى أن المستخدم هو من يتحكم بشكل كامل في تكلفة الرحلة.

وأشار مؤسس التطبيق إلى أن "Tuma Go" لا يقتصر على السيارات الملاكي فقط، بل يضم وسائل نقل متنوعة تتناسب مع طبيعة الحياة في المحافظات، تشمل السوزوكي، التوكتوك، الموتوسيكل، التروسيكل، إلى جانب خدمات الشحن، وهو ما يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمة.

وأكد أن التطبيق يوفر مزايا متعددة للركاب، منها متابعة الرحلة لحظة بلحظة، والتعامل مع سائقين موثوقين، إلى جانب مستوى عالٍ من الأمان والراحة، مشيرًا إلى أنه تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام ويلائم مختلف الفئات.

وفيما يتعلق بالسائقين، أوضح سلوم أن التطبيق يمثل فرصة حقيقية لزيادة الدخل، حيث يمكن للسائق مضاعفة إيراداته تدريجيًا، خاصة في ظل الحوافز المقدمة خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي تشمل رصيدًا تشغيليًا مجانيًا.

واختتم بأن الانطلاق المبكر في التطبيق يمنح المستخدمين والسائقين فرصًا أكبر للاستفادة من المزايا والحوافز، في ظل خطة توسع تستهدف تغطية أكبر عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية وتقديم حلول نقل مرنة تناسب طبيعة كل منطقة.