مثل السكران.. هذه أعراض قيادة السيارة بلا نوم لمدة 24 ساعة متواصلة

برلين - (د ب أ):

حذر نادي السيارات (ADAC) في ألمانيا من أن التعب أثناء القيادة قد يضاهي تأثير الكحول؛ موضحا أن الشخص، الذي يظل مستيقظا لمدة 17 ساعة، يعاني بالفعل من تراجع قدرته على القيادة مثل شخص يبلغ تركيز الكحول في دمه 0.5 في الألف، في حين أن عدم النوم لمدة 24 ساعة يعادل ما يقرب من 1 في الألف.

وأضاف النادي الألماني أنه في حالة الغفوة لمدة ثانيتين مع قيادة السيارة بسرعة 100 كلم/ساعة، فسيتم قطع مسافة 56 مترا تقريبا بشكل أعمى، ما يرفع خطر وقوع حادث خطير؛ حيث غالبا ما يغادر السائقون الطريق بسرعة عالية أو ينحرفون إلى حركة المرور القادمة.

علامات تحذيرية

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي لقائد السيارة الانتباه إلى العلامات التحذيرية التالية:

- التثاؤب المتكرر

- القشعريرة المفاجئة

- ضبابية الرؤية

- ثقل الجفون

- صعوبة البقاء في المسار

- الشعور بضيق الطريق

وعند ملاحظة هذه العلامات، ينبغي أخذ فترة راحة مناسبة، مع مراعاة ممارسة تمارين التمدد أو المشي لمسافة قصيرة من أجل تنشيط الدورة الدموية.

الرحلات الطويلة

وفي الرحلات الطويلة، ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة منذ البداية، بمعدل كل ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبا، لتجنب التعب. وفي حالة السفر مع شخص آخر، فمن الأفضل أن يتناوب السائقون على القيادة، مع مراعاة تناول وجبات خفيفة وفاكهة؛ لأن الأطعمة الدسمة تتسبب في الشعور بالخمول.

ولا يجوز للسائقين الاعتماد كليا على المنبهات الشائعة مثل القهوة ومشروبات الطاقة؛ نظرا لأن هذه المشروبات المحتوية على الكافيين تعطي دفعة نشاط قصيرة فقط ولا تخفف التعب.

لذا ينصح بتناول المنبهات فقط بالاشتراك مع قيلولة قصيرة؛ على سبيل المثال ينبغي شرب القهوة أولا، ثم أخذ قيلولة قصيرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة؛ حيث يبدأ ظهور المفعول المُنشط للكافيين بعد حوالي 30 دقيقة.