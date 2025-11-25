بهذه الطريقة يمكن التحقق من حالة بطارية السيارة الكهربائية

برلين - (د ب أ):

عند شراء سيارة مستعملة تعمل بمحرك البنزين أو الديزل عادة ما يعتمد المرء على بعض العوامل لتقييم حالة السيارة قبل الشراء، مثل قراءة عداد المسافة المقطوعة والتحقق من وجود أي تسريب للزيت ومراجعة حالة سير التوقيت، كما أن أصوات المحرك يمكن أن تشير إلى حالة السيارة، ولكن مع الموديلات الكهربائية لا توجد خشخشة صمامات أو قوابض تالفة، وتكون البطارية هي أهم نقاط الفحص.

حالة البطارية (SoH)

ولكن المشكلة تكمن في أن المرء لا يمكنه تحديد مدى سلامة البطارية في السيارة الكهربائية المستعملة بمجرد النظر إليها أو سماع أصواتها، وهنا تظهر أهمية ما يعرف بفحص حالة البطارية State of Health (SoH)، وهو المقياس الرئيسي لتقييم حالة أغلى مكون في السيارة.

وأوضح ماتياس فوجت، خبير السيارات الكهربائية في نادي السيارات ADAC الألماني قائلا: "يشير الاختصار SoH إلى حالة البطارية، وعادة ما يتم توضيحه بالنسبة المئوية".

وأضاف فوجت قائلا: "تصف حالة البطارية (SoH) نسبة سعة البطارية الحالية إلى سعتها الأصلية، وعندما تكون القيمة 100% فإن ذلك يعني أن البطارية قادرة على تخزين نفس كمية الطاقة، التي كانت تخزنها في اليوم الأول لتشغيلها".

وإذا انخفضت هذه القيمة، فإن ذلك يعني تراجع المسافة، التي يمكن قطعها بشحنة البطارية.

مقياسان رئيسيان

وهناك مقياسان رئيسيان يلعبان دورا حاسما في تحديد حالة البطارية، ألا وهما: سعة البطارية، أي الطاقة المخزنة، والمقاومة الداخلية للبطارية، والتي تشير إلى مقدار فقدان الطاقة بداخل البطارية.

ومع ذلك لا توجد معايير موحدة ولا إجراء قياس محدد لتحديد حالة البطارية (SoH)، وبالتالي لا يمكن مقارنة القيمة الخاصة بحالة البطارية مع مدى السير WLTP.

وأضاف فوجت قائلا: "تقوم كل شركة من الشركات المنتجة للسيارات بتعريف هذه القيمة بشكل مختلف في شروط الضمان الخاصة بها، وهو ما يصعب الأمر على العميل النهائي".

ثلاث طرق

وتتوفر حاليا ثلاث طرق رئيسية لتحديد حالة البطارية؛ حيث يتم في تحليل الطاقة قياس مقدار الطاقة، التي يمكن استخراجها، وفي هذه الحالة يتم شحن البطارية بالكامل، وبعد ذلك يتم قيادة السيارة حتى فراغ شحنة البطارية تقريبا، ثم تقوم الشركة عن طريق الخوارزميات باحتساب قيمة حالة البطارية SoH.

وهناك طريقة أخرى تتمثل في قياس المقاومة الداخلية للبطارية، والتي تتطلب تسارعا قصيرا، فإذا كانت المقاومة مرتفعة فإن ذلك يشير إلى انخفاض الجهد بصورة أكبر وتوليد حرارة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض سعة البطارية القابلة للاستخدام.

وإلى جانب ذلك تتيح بعض الشركات المنتجة للسيارات إمكانية استقراء حالة البطارية مباشرة عبر نظام إدارة البطارية (BMS)، ويعتقد الخبير الألماني فوجت أن هذه الطريقة أقل موثوقية؛ نظرا لأن القيمة الخاصة بحالة البطارية يتم تقديرها من خلال نظام إدارة البطارية.

وأضاف الخبير الألماني قائلا: "في جميع طرق القياس تصل شركات قياس حالة البطارية إلى مجموعة بيانات من موديلات السيارات، لكي يتم مقارنة القيم المُقاسة مع قيم السيارات الجديدة".

ويمكن للمرء إجراء فحوصات حالة البطارية لدى العديد من ورش إصلاح السيارات وهيئات الاختبار والفحص ونوادي السيارات، وتتفاوت التكلفة حسب اختيار نوع الاختبار سواء كان الاختبار السريع أو النسخة المميزة، وعادة ما يتم إجراء الاختبارات السريعة عندما تكون السيارة في حالة السكون، بينما تمتد الفحوصات الأكثر شمولا لحالة البطارية ليوم أو عدة أيام وتكون السيارة قيد التشغيل.

وتركز هيئة الفحص Dekra في اختباراتها على قياس المقاومة الداخلية للبطارية بشكل أساسي. وأوضح ميشيل تزياتزيوس من هيئة الفحص الألمانية قائلا: "تتم طريقة الفحص هذه عن طريق التحميل على البطارية بسرعة؛ حيث يتم جمع البيانات من خلال تسارع السيارة لمسافة 100 متر تقريبا". وإلى جانب ذلك تعمل هيئة الفحص الألمانية على تطوير طريقة ثانية يتم من خلالها شحن بطارية السيارة لفترة وجيزة.

وأكد الخبير الألماني تزياتزيوس أن الجمع بين الطريقتين سوف يغطي معظم الاحتياجات، وأضاف قائلا: "وبعد ذلك تتم مقارنة بيانات القياس المسجلة لكل موديل سيارة أو نوع بطارية مع البارامترات المخزنة في خدمات الحوسبة السحابية، وتقوم الخوارزميات في النهاية باحتساب حالة البطارية (SoH) بالنسبة المئوية".

وتعتمد شركة Aviloo النمساوية، والمتخصصة في تشخيص أعطال البطاريات، على تحليل الطاقة في اختبار حالة البطارية. وأوضح باتريك شابوس من شركة Aviloo قائلا: "يتطلب هذا الاختبار تحديد المقاومة الداخلية للبطارية بشكل إضافي، وهناك عدة عوامل، مثل البرد والحرارة وأسلوب القيادة، تؤثر على النتيجة بدرجة كبيرة".

وأضاف باتريك شابوس قائلا: "نعوض هذه التأثيرات من خلال المقاومة الداخلية، ويتيح تحليل الطاقة لحالة البطارية دقة أعلى فيما يتعلق بمدى النطاق الحالي".

وعادة ما يتسبب الشحن السريع المتكرر في عملية تقادم البطارية، بالإضافة إلى التسارع الشديد، وخاصة عندما لا تكون البطارية في درجة حرارة التشغيل. وأكد الخبير شابوس أن اختبار حالة البطارية يوضح مؤشرات مبكرة على الحالة المتبقية للبطارية، وهو ما يساعد على تجنب تكاليف الإصلاحات الأعلى تكلفة. وتوفر شركة Aviloo طريقتين للاختبار: اختبار سريع يبين النتائج في غضون ثلاث دقائق أو الاختبار المتميز لتحليل الطاقة على مستوى الخلية.

وتشير القيمة المرتفعة لحالة البطارية إلى أن بطارية السيارة في حالة جيدة، وهو ما يؤثر بدرجة ملحوظة على مدى السير، والذي يعتبر عاملا حاسما في قيمة السيارة الكهربائية، وبالتالي فإن أهمية هذه الاختبارات تزداد في سوق السيارات المستعملة.

وأضاف فوجت قائلا: "يعتبر اختبار حالة البطارية من الأمور المفيدة للغاية، وخاصة بالنسبة للسيارات القديمة، التي مر على إنتاجها 7 أو 8 سنوات، إذ ينتهي في هذه الفترة الضمان الممنوح للبطارية لدى العديد من شركات السيارات". ويعد هذا الاختبار مفيدا للأشخاص الراغبين في شراء سيارات كهربائية مستعملة لتحديد ما إذا كانت البطارية معطلة أو تالفة، وكذلك للبائعين للحصول على سعر أفضل عند بيع سياراتهم الكهربائية.

القيمة الجيدة

وأشار تزياتزيوس الخبير بهيئة الفحص Dekra إلى أن القيمة الجيدة لحالة البطارية تتراوح ما بين 80 و100%، ولكن حتى إذا وصلت البطارية إلى 75% فلا داع للقلق، فعلى الرغم من أن مدى السير لن يكون بنفس القيمة الأساسية، إلا أنه يمكن مواصلة استعمال السيارة بفعالية في حركة المرور داخل المدينة.

ويعتبر فحص حالة البطارية من الأمور المفيدة أيضا إذا قرر المرء قيادة سيارته الكهربائية لفترة طويلة، وأوضح شابوس من شركة Aviloo قائلا: "من الأفضل إجراء فحص حالة البطارية، الذي يحلل مستوى الخلية، إذا تراجع مدى السير فجأة وبسرعة؛ حيث يمكن لفحص حالة البطارية أن يكشف عن وجود عطل في البطارية".

وأضاف شابوس قائلا: "حتى إذا كانت هناك خلية واحدة فقط ضعيفة في البطارية، فإنها سوف تؤثر على نظام البطارية بأكمله". وبحسب نوع العطل فإنه لا يلزم استبدال البطارية بأكملها، إذا كان من الممكن حل المشكلة من خلال موازنة البطارية.