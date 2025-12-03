كيفية التأكد من صلاحية زيت المحرك وتحديد موعد تغييره

يعد زيت المحرك عنصرًا أساسيًا للحفاظ على كفاءة السيارة، إذ يعمل على تقليل الاحتكاك ومنع التآكل داخل مكونات المحرك.

ومع الاستخدام المستمر، يفقد الزيت خواصه نتيجة الحرارة والشوائب، مما يستلزم فحصه بشكل دوري للتأكد من صلاحيته.

يتم الكشف على الزيت من خلال التحقق من مستواه باستخدام مقياس الزيت بعد تشغيل المحرك وإطفائه لبضع دقائق، ثم فحص المستوى الظاهر على المقياس.

كما يكشف تغير لون الزيت إلى البني الداكن أو الأسود عن فقدانه لقدرته على أداء وظيفته، بينما يشير ملمس غير ناعم أو وجود شوائب إلى تلوثه والحاجة إلى استبداله.

ويمكن الاستدلال على حالة الزيت أيضًا من خلال متابعة صوت المحرك، إذ قد يدل ارتفاع الضجيج على انخفاض لزوجة الزيت، إضافة إلى فحص رائحته التي قد تُظهر مؤشرات على تعرضه للاحتراق أو التلوث.

وتعتمد مواعيد تغيير الزيت على نوع السيارة، إلا أن متوسط الفترات يتراوح عادة بين خمسة آلاف وسبعة آلاف وخمسمائة كيلومتر.

وتشير مؤشرات أخرى إلى ضرورة تغييره، منها انخفاض أداء المحرك، ارتفاع استهلاك الوقود، وظهور تحذير انخفاض ضغط الزيت على لوحة العدادات.

