لماذا يحذر خبراء من قطر السيارات الكهربائية إذا تعطلت؟

يحذر خبراء مجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونج" من مخاطر قطر السيارات الكهربائية عند تعطلها أو توقفها بشكل مفاجئ، مؤكدين أن هذا الإجراء قد يسبب أضرارًا فنية جسيمة في أنظمة الدفع.

ويشير الخبراء إلى أن دوران عجلات السيارة الكهربائية أثناء القطر يؤدي إلى توليد تيار كهربائي عكسي داخل المحرك أو أنظمة استعادة الطاقة، وهو ما قد يتسبب في تلف وحدة التحكم الإلكترونية أو مكونات منظومة الدفع. ولهذا السبب تعد شاحنات النقل الخيار الأكثر أمانًا لنقل السيارات الكهربائية المتعطلة.

ومع ذلك، يمكن دفع السيارة لمسافة قصيرة جدًا في حالات الضرورة القصوى فقط، بهدف وضعها على شاحنة النقل، شرط الرجوع أولًا إلى دليل المستخدم الخاص بكل طراز، إذ تختلف تعليمات الشركات المصنعة من مركبة لأخرى.

كما ينصح الخبراء بضرورة التأكد من تفعيل الفرامل وأنظمة التوجيه قبل أي محاولة للقطر أو التحريك، وهو ما يستلزم غالبًا تشغيل السيارة والضغط على زر التشغيل لضمان تحرير المقود والفرامل الكهربائية.

ويؤكد الخبراء أيضًا أهمية تشغيل إشارات التحذير الضوئية في كل من السيارة القاطرة والمقطورة، إلى جانب إعطاء إشارات يدوية عبر النوافذ عند الانعطاف لزيادة مستوى الأمان.

وتشير بعض الشركات إلى مخاطر إضافية مرتبطة بالقطر غير الصحيح، مثل ارتفاع حرارة مكونات البطارية أو إلغاء الضمان في حال تعرض السيارة لضرر نتيجة جرها بطريقة مخالفة للتعليمات.

