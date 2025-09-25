نصائح مهمة لاستخدام صندق سقف السيارة بشكل صحيح

برلين - (د ب أ):

يعد صندوق سقف السيارة من الملحقات العملية عند الانطلاق في رحلات طويلة؛ حيث إنه يوفر مساحة تخزينية إضافية

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه ينبغي اختيار صندوق سقف يناسب السيارة من حيث الحجم والوزن والحمولة القصوى، مع مراعاة عدم تجاوز عرض الصندوق لعرض الحامل أو السيارة، وتجنب إعاقة فتح الباب الخلفي.

ويتعين أيضا مراعاة الحد الأقصى لكل من وزن الصندوق وحمولة سقف السيارة، مع مراعاة وضع الأمتعة الثقيلة في السيارة وليس في الصندوق، على أن يتم تأمين الحمولة داخل الصندوق باستخدام أحزمة التثبيت المتوفرة مع معظم الصناديق لتجنب تحرك الأمتعة أثناء القيادة.

السرعة القصوى

وينصح الخبراء الألمان بعدم قيادة السيارة بسرعة تزيد على 130 كلم/س، وذلك لتقليل الضوضاء واستهلاك الوقود، مع تجنب القيادة الرياضية؛ نظرا لأن ارتفاع الصندوق يرفع مركز ثقل السيارة ويُزيد الميل في المنعطفات.

ويتعين أيضا عدم الدخول إلى أنفاق أو مواقف منخفضة أو جراجات ضيقة بدون الانتباه لقياس الارتفاع الفعلي للسيارة مع الصندوق.