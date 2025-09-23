للبنات.. طريقة فك "صواميل" إطارات السيارة في حالات الطوارئ

يواجه العديد من السائقين، وخاصة السيدات، صعوبة في التعامل مع صواميل إطارات السيارات عند التعرض لموقف طارئ مثل ثقب الإطار والحاجة إلى استبداله بالإطار الاحتياطي.

وفي هذا السياق، قدّم موقع "WikiHow" المتخصص في إرشادات الصيانة والحلول العملية، دليلاً مبسطًا يساعد السائقين على تغيير الإطارات بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى خبراء.

أولًا: تجهيز الأدوات

قبل البدء، من المهم تجهيز المعدات اللازمة مثل:

مفتاح صواميل مناسب لفك التثبيت.

رافعة (جاك) لرفع السيارة.

أسافين لتثبيت العجلات الأخرى.

أدوات مساعدة لفك غطاء العجلة إن وجد.

ثانيًا: تأمين السيارة

يجب أن تكون السيارة على أرض مستوية وغير مائلة.

تشغيل فرامل اليد لتثبيت السيارة.

وضع أسافين خلف العجلات المقابلة لتجنب أي حركة مفاجئة.

ثالثًا: إرخاء الصواميل قبل الرفع

يُفضل إرخاء الصواميل قليلًا قبل رفع السيارة، مع تجنب فكها بالكامل.

هذه الخطوة تجعل عملية الفك أسهل لاحقًا وتمنع دوران العجلة أثناء العمل.

رابعًا: رفع السيارة

ضع الرافعة في المكان المخصص أسفل السيارة وفقًا لدليل المستخدم.

ارفع العجلة حتى تنفصل قليلًا عن الأرض لتتمكن من سحب الإطار.

خامسًا: إزالة الصواميل والإطار

بعد رفع السيارة، فك الصواميل بالكامل بشكل متقاطع لتوزيع الضغط بالتساوي.

اسحب الإطار إلى الخارج بحذر، وقد يتطلب الأمر ضربات خفيفة إذا كان عالقًا بسبب الصدأ.

سادسًا: الفحص والتنظيف

بعد إزالة العجلة، تحقق من حالة الصواميل والبراغي والحافة المعدنية.

يُنصح بتنظيف أي صدأ أو شوائب قبل إعادة تركيب العجلة.

نصائح وتحذيرات

لا ترفع السيارة قبل إرخاء الصواميل.

تأكد من ثبات السيارة قبل العمل لتفادي الحوادث.

شد الصواميل بعد إعادة التركيب بطريقة متقاطعة واستخدام مفتاح عزم إن توفر، لضمان ثبات الإطار.

