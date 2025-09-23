تغيير الإطارات.. ما هو موضع الإطارات الأفضل بالأمام أم الخلف؟

برلين - (د ب أ):

عند تغيير إطارات السيارة يتبادر إلى ذهن المرء السؤال التالي: ما هو موضع زوج الإطارات الأفضل؟

وللإجابة عن هذا السؤال، أوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن الإطارات المثبتة على محور الدفع تتعرض للتآكل بشكل أسرع بسبب الحمل الزائد، ما يؤدي إلى فقدان عمق المداس بشكل أسرع ويستلزم استبدالها بشكل متكرر، وذلك لعدم التأثير سلبا على سلوك السيارة أثناء القيادة.

المحور الخلفي

وتشير الدراسات إلى أن الإطارات الأفضل يجب دائما تركيبها على المحور الخلفي، بغض النظر عن نظام الدفع في السيارة، وذلك لأن المحور الخلفي هو المسؤول عن ثبات اتجاه السيارة.

وإذا انزلقت عجلات المحور الخلفي أثناء الفرملة، قد يفقد السائق السيطرة على السيارة، مما يؤدي إلى انحراف المؤخرة ودخول السيارة في حالة انزلاق. وكلما كان عمق مداس الإطارات الخلفية أقل، زاد احتمال تعرض السيارة للانزلاق.

ويفضل ألا يقل عمق المداس عن 1.6 ملم للسيارات والدراجات النارية، وعن1 ملم للدراجات الخفيفة. وهذه القيم هي الحد الأدنى المطلوب لكل من الإطارات الصيفية والشتوية.

ومع ذلك، يوصي الخبراء بألا يقل الحد الأدنى لعمق المداس عن 3 ملم للإطارات الصيفية، و4 ملم للإطارات الشتوية أو الإطارات الصالحة لجميع الفصول.

ويوصي الخبراء بتبديل الإطارات بين الأمام والخلف كل 10.000 إلى 15.000 كيلومتر مع مراعاة اتجاه الدوران؛ حيث يساهم هذا في الحفاظ على تآكل الإطارات بشكل متساوٍ.

