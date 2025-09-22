من 150 إلى 1000 جنيه.. حلول منزلية بسيطة لإصلاح خدوش السيارة

القاهرة - (مصراوي):

تعد خدوش الطلاء الخارجي من أكثر المشكلات الشائعة التي تواجه مالكي السيارات، إذ تفسد المظهر الخارجي وتؤثر أحيانًا على قيمتها عند إعادة البيع.

ورغم أن الكثيرين يسارعون إلى ورش السمكرة للإصلاح، إلا أن هناك حلولًا بسيطة وأقل تكلفة في المنزل يمكن تطبيقها بحسب عمق الخدش.

فيما يلي أبرز الحلول للتخلص من الخدوش بأقل تكلفة مالية:

أولًا: الخدوش السطحية

إذا كان الخدش على طبقة الورنيش فقط، يمكن إزالته باستخدام معجون أو مواد تلميع خاصة بالسيارات (Compound/Polish)، مع قطعة قماش ميكروفايبر. هذه الطريقة قادرة على إخفاء أثر الخدش أو تقليله بشكل ملحوظ، وتكلفتها لا تتجاوز بضع مئات من الجنيهات.

ثانيًا: الخدوش المتوسطة

في حال وصول الخدش إلى الطبقة الملونة دون كشف المعدن، يمكن استخدام أقلام تصحيح الطلاء (Touch-up Pen) المتوافرة بألوان مطابقة للسيارة وفق رقم اللون. هذه الأقلام سهلة الاستخدام وتوفر حلاً عمليًا وسريعًا، بأسعار تتراوح بين 200 و600 جنيه تقريبًا.

ثالثًا: الخدوش العميقة

أما إذا كشف الخدش عن المعدن أو البلاستيك، فإن الأمر يتطلب خطوات أكثر: تنظيف مكان الخدش جيدًا، استخدام معجون حشو خفيف إذا لزم الأمر، ثم رش بخاخ طلاء مطابق للون السيارة، وأخيرًا طبقة ورنيش شفافة للحماية. ورغم أن هذه الطريقة أكثر تكلفة نسبيًا، فإنها تبقى أقل بكثير من أسعار ورش السمكرة، حيث تتراوح تكلفتها بين 400 و1000 جنيه.

مقارنة التكلفة

الإصلاح الذاتي: من 150 إلى 1000 جنيه حسب عمق الخدش والأدوات المستخدمة.

ورش السمكرة: قد تبدأ من 1500 جنيه وقد تتجاوز 10 آلاف جنيه في حال إعادة رش أجزاء كاملة من السيارة.

نصائح أساسية

يفضل غسل وتجفيف مكان الخدش قبل أي محاولة إصلاح.

من الأفضل تجربة التلميع أولًا، إذ أن معظم الخدوش البسيطة تختفي بهذه الخطوة.

إذا كانت السيارة جديدة أو الخدش في مكان بارز، يُنصح باستخدام مواد عالية الجودة لتجنب اختلاف اللون.

بهذه الطرق البسيطة، يمكن لأصحاب السيارات الحفاظ على مظهر سياراتهم الخارجي بتكاليف مناسبة، وتجنب المتكاليف الكبيرة في الورش المتخصصة.

