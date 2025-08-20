لهذه الأسباب.. خبراء السلامة يحذرون ركاب السيارات من حرارة الصيف

برلين - (د ب أ):

حذرت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" من أن ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة يمكن أن يشكل خطرا جسيما على الركاب في غضون دقائق معدودة.

وتستند المجلة الألمانية في ذلك إلى التقرير الصادر عن نادي السيارات ADAC الألماني، والذي يفيد بأن درجة الحرارة داخل السيارة قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية عندما تكون في الخارج 20 درجة مئوية فقط، بينما قد تتجاوز 60 درجة في أيام الصيف الحارة، التي تصل حرارتها إلى 30 درجة أو أكثر، حتى في حال ترك النوافذ مفتوحة قليلا أو عند ركن السيارة في الظل.

الحيوانات أكثر عُرضة للخطر

وتعد الحيوانات أكثر عُرضة للخطر؛ نظرا لعدم امتلاكها آلية تبريد فعّالة مثل الإنسان، إذ تعتمد معظمها على اللهاث بدل التعرق.

ولا يقتصر خطر الحرارة على الركاب والحيوانات، بل يمتد إلى الأجهزة والأدوات داخل السيارة؛ إذ قد تتسبب الحرارة المرتفعة في انفجار بطاريات الأجهزة الإلكترونية أو اشتعالها، مثل الهواتف الذكية والباور بانك.

كما قد تنفجر عبوات الرذاذ مثل مزيلات العرق ومثبتات الشعر بفعل تمدد الضغط الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلف الأطعمة والأدوية أو تفقد فعاليتها سريعا عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.

فتح الأبواب بسرعة

وينصح الخبراء الألمان بفتح الأبواب وصندوق الأمتعة الخلفي فورا لتصريف الهواء الساخن، مع تشغيل مكيّف الهواء على أعلى مستوى مع إدخال هواء خارجي بدلا من إعادة تدوير الهواء الداخلي.

ويساعد ذلك على تحسين التهوية، في حين يُفضل التوقف في أماكن مظللة وإخراج الركاب، خاصة الأطفال والحيوانات، على الفور إذا ارتفعت درجة الحرارة في الداخل بشكل كبير.

واقيات شمسية

ولتجنب المخاطر الجسيمة للحرارة الشديدة، ينبغي استخدام واقيات شمسية على الزجاج الأمامي وستائر جانبية لتقليل تسخين المقصورة، كما أن تهوية السيارة قبل الانطلاق بفتح الأبواب وصندوق الأمتعة لبضع لحظات تساهم في خفض الحرارة الداخلية.

كما تعد الألوان الفاتحة للمقاعد والفرش الداخلي خيارا أفضل من الألوان الداكنة لامتصاص الحرارة بصورة أقل، بينما يُوصى عند نقل الحيوانات بتوفير مياه للشرب، والتوقف بانتظام في الظل، وعدم السفر بها إلا عند الضرورة.