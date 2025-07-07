"القيادة الدفاعية".. 5 استراتيجيات لتصبح سائق سيارات ذكي وآمن

القاهرة - (مصراوي):

في ظل ازدياد معدلات الحوادث المرورية القاتلة، باتت الحاجة ملحة إلى تغيير سلوكيات القيادة وتبني ما يعرف بالقيادة الدفاعية، وهو أسلوب قيادة يركز على التنبؤ بالمخاطر وتفاديها بدلًا من مجرد التعامل معها بعد وقوعها.

ويؤكد خبراء السلامة على الطرق أن تعامل سائقي السيارات بذكاء وأمان يقلل من مخاطر الحوادث، ولم يرغب في حماية نفسه من تلك المخاطر عليه باتباع خمس قواعد وصفت بالذهبية هي بمثابة خارطة طريق للقيادة الآمنة.

ويمكن التعرف بالتفصيل على القواعد الذهبية الـ5 من خلال التقرير الآتي:

1. الحفاظ على مسافة أمان كافية

الالتزام بمسافة أمان مناسبة يتيح للسائقين وقتًا كافيًا للتفاعل مع الطوارئ على الطريق، ما يقلل من فرص الاصطدامات الخلفية التي تعد من أكثر الحوادث شيوعًا.

2. توقع أخطاء الآخرين

سلوك السائقين الآخرين لا يمكن التنبؤ به دائمًا، لذا فجزء كبير من القيادة الدفاعية يتطلب الاستعداد للخطأ البشري، ومراقبة إشارات الانعطاف، والسرعة، وحركة المشاة.

3. التركيز الكامل وتجنب المشتتات

تشير تقارير السلامة إلى أن التشتت أثناء القيادة – مثل استخدام الهاتف المحمول – يعد سببًا رئيسيًا في وقوع نسبة كبيرة من الحوادث، ما يؤكد ضرورة الحفاظ على الانتباه الكامل للطريق.

4. الاستخدام الذكي للمرايا

التحقق المستمر من المرايا يساعد على كشف المركبات في النقاط العمياء وتفادي الاصطدامات عند تغيير المسارات أو الانعطاف، خاصة على الطرق السريعة.

5. تقليل السرعة في الظروف الصعبة

تشكل الأمطار، الضباب، والطرق الزلقة ظروفًا خطرة تتطلب تقليل السرعة وزيادة الحذر، وهو ما يؤكده خبراء القيادة دومًا.

يقول المهندس أحمد مجدي، خبير السلامة المرورية والعضو السابق بلجنة تقييم الحوادث إن القيادة الدفاعية لم تعد خيارًا بل ضرورة، فمعظم الحوادث تحدث بسبب قرارات خاطئة أو تشتت بسيط في التركيز.

وأكد مجدي في تصريحات صحفية أن السائق الذكي هو من يتوقع الخطر قبل أن يقع، وليس من يتفاعل معه فقط بعد وقوعه، وذلك لأنه قد يكون أحد ضحايا هذا الحادث.

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن أكثر من 1.19 مليون شخص يلقون حتفهم سنويًا في حوادث الطرق على مستوى العالم، فيما تُعزى نسبة كبيرة منها إلى سلوكيات يمكن تفاديها عبر اعتماد القيادة الدفاعية.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة الدفاعية ليست مهارة فنية فقط، بل سلوك واعٍ ومسؤول، وباتباع المبادئ الخمسة الآنف ذكرها، يمكن لكل سائق أن يساهم في جعل الطرق أكثر أمانًا، ويقلل من المخاطر التي تهدد حياته وحياة الآخرين.