قبل الشراء.. تعرف على متوسط أسعار "فلتر بنزين" السيارة

القاهرة - (مصراوي):

يعد فلتر الوقود واحدًا من أبرز مكونات دورة الوقود بالسيارة، إذ يعمل على تنقية البنزين من أي ملوثات قبل ضخه بالمحرك، تفاديًا لدخول جزيئات ينتج عنها تآكل أو ضرر لأجزاء المحرك.

ومع مرور الوقت والعمل المستمر لفلتر البنزين يمكن أن تتراكم عليه بعض الرواسب ما يؤدي لانسداده وتأثر وظيفته ويتسبب ذلك في بعض المشاكل.

وتوصي معظم شركات السيارات الكبرى باستبدال فلتر البنزين بعد قطع من 50.000 كيلو متر إلى 100.000 كيلومتر أو نحو عامين، وذلك لضمان استمرارية عمل المحرك بكفاءة عالية.

علامات تلف فلتر البنزين

لكن في بعض الحالات يتلف فلتر البنزين قبل انقضاء المدة الموصى بها للتغيير ويرجع ذلك لأسباب متعددة من بينها جودة الوقود وظروف التشغيل والبيئة التي تستخدم فيها السيارة.

من علامات تلف الفلتر، صعوبة تشغيل المحرك بسبب عدم وصول الوقود بالشكل المناسب لغرفة الاحتراق ما يعيق عملية تدويره، أما في حالة انسداد الفلتر بالكامل لن تتمكن من تشغيل السيارة.

قد يؤدي نفس السبب أيضًا لضغف أداء المحرك بشكل كبير عند التسارع أو صعود المنحدرات وقد يأتي ذلك مصحوباً أيضاً ببعض الاهتزازات والتقطيعات أثناء السير بجانب إمكانية ظهور بعض الأصوات الغريبة.

وفي بعض الحالات يمكن أن يتسبب فلتر البنزين المتسخ في توقف أحد سلندرات المحرك عن العمل نتيجة لتعذر وصول كمية البنزين المناسبة لحدوث الاحتراق وبنسبة كبيرة تؤدي جميع تلك المشاكل لظهور علامة Check Engine بلوحة العدادات لتحديد وحدات التحكم لوجود مشكلة بمحرك السيارة.

يتعرض فلتر البنزين لضغط أكبر مع تزايد عمر السيارة إذ يصحب ذلك تكون رواسب وملوثات إضافية بخزان الوقود يتوجب على الفلتر تنقيتها قبل ضخ الوقود لغرفة المحرك.

متوسط أسعار فلاتر البنزين في مصر

تتراوح أسعار فلتر البنزين المطروحة للبيع عبر منصات التجارة الإلكترونية بين 145 جنيه وحتى 2250 جنيه، ويحدد السعر نوع السيارة وتكنولوجيا التصنيع.

- فلتر بنزين عالمي كبير PPF01 (السعر 145 جنيه)

- فلتر بنزين نيسان صني N16 (السعر 400 جنيه)

- فلتر بنزين سكودا أوكتافيا A5 (السعر 1.087 جنيه)

- فلتر بنزين يصلح مع سيارات دايو لانوس - دايو نوبيرا - شيفرولية افيو (السعر 175 جنيه)

- بوش فلتر وقود حاقن جازولين (السعر 715 جنيه)

- فلتر بنزين لسيارة مرسيدس W202، W210 (السعر 672 جنيه)

- فلتر بنزين من بوش F5003-1 (السعر2.250 جنيه)

- فلتر بنزين هيونداي فيرنا (السعر245 جنيه)

- فلتر بنزين MANN (السعر 1.180 جنيه)



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