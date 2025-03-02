بدلًا من "الاستبن".. خبراء ينصحون بطقم إصلاح الإطارات لهذه الأسباب

برلين - (د ب أ):

يعتمد الكثير من شركات السيارات منذ فترة طويلة على طقم إصلاح الإطارات بدلا من العجلة الاحتياطية؛ نظرا لأنه يقدم مجموعة متنوعة من المزايا ومنها توفير المساحة الوزن.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أن وزن العجلة الاحتياطية يصل إلى 20 كجم، وتشغل مساحة تخزين كبيرة في صندوق السيارة، ولذلك فإن التخلي عنها يؤثر بشكل إيجابي على معدل استهلاك الوقود، كما أنه يوفر المزيد من المساحة لاستيعاب الأمتعة أو التجهيزات التقنية.

بالإضافة إلى أن حالات عطب الإطارات أصبحت أقل حدوثا نظرا لمتانة الإطارات، التي تطورت كثيرا خلال العقود الأخيرة، وهو ما يصب في صالح انتشار طقم إصلاح الإطارات.

بساطة وسهولة

وأوضحت المجلة الألمانية أن طريقة عمل طقم إصلاح الإطارات تمتاز بالبساطة وسهولة الاستعمال؛ ففي البداية يجب إزالة سبب ثقب الإطار سواء كان مسمارا أو غيره، وبعد ذلك يتم إيقاف السيارة بحيث يكون الثقب في الجانب السفلي للإطار، ويتم فك صمام الإطار وملء مادة الإحكام من الزجاجة المضغوطة عن طريق مجرى الصمام في الإطار المثقوب.

وعادة ما تكون مادة الإحكام ضد التسريب مادة لزجة حليبية تتصلب في الهواء، ولكي يتم توزيع مادة الإحكام بشكل مثالي وإحكام الإطار بصورة أفضل، فإنه يجب تحريك الإطار المعطوب ذهابا وإيابا بعد الملء مباشرة؛ حيث تتصلب مادة الإحكام تدريجيا وتغلق موضع الثقب من الداخل.

وبعد الانتظار لعدة دقائق يمكن إعادة ملء الإطار بالهواء بواسطة الكمبريسور المتوافر ضمن طقم إصلاح الأعطال. وفي الحالات المثالية يقوم السائل المتصلب بسد الثقب في الإطار بحيث لا يتسرب الهواء إلى الخارج. وإذا كان الثقب كبيرا فقد لا تعمل مادة الإحكام ضد التسريب بصورة سليمة.

ويعمل طقم إصلاح الإطارات بشكل سليم مع الثقوب الصغيرة، ولكنه لا يجدي نفعا مع الثقوب الكبيرة أو الأضرار، التي تحدث في جانب الإطار. وبعد استعمال مادة الإحكام ضد التسريب ينبغي مراجعة ضغط هواء الإطارات بصورة منتظمة؛ نظرا لأن مادة الإحكام تدوم لفترة محدودة فقط.

الالتزام بالسرعة القصوى

وإذا ظل الإطار المعطوب محتفظا بالهواء فيمكن التوجه إلى أقرب ورشة فنية أو وكيل إطارات، وأثناء السير يجب الالتزام بالسرعة القصوى الموصى بها في دليل استعمال طقم إصلاح الإطارات، والتي غالبا ما تتراوح بين 60 و80 كلم/س.

ومن الأفضل أن يتم إصلاح الإطار على الفور، حتى لا تتسبب مادة الإحكام ضد التسريب في سد الصمام وتجعل الإطار غير صالح للاستخدام على المدى الطويل.

وفي حالة الثقوب الصغيرة فإنه يمكن إصلاح الإطار ومواصلة استعماله لفترة طويلة. ومع ذلك تقوم بعض الورش الفنية باستبدال الإطار بالكامل بعد استعمال مادة الإحكام المانعة للتسريب؛ لأن المادة المطاطية بداخل الإطار تصعب من عملية الإصلاح السليم أو تجعلها غير ممكنة على الإطلاق.

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