بحضور أحمد دواد وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"

كتب : معتز عباس

11:26 م 25/05/2026
    عبد الرحيم كمال
    نورين ابو سعدة
    منى حلا

احتفل أبطال وصناع فيلم إذما بالعرض الخاص، للعمل السينمائي الذي ينافس ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء اتسمت بالحماس والاحتفاء بالفيلم قبل انطلاق عرضه الجماهيري.

وشهد العرض الخاص حضور الفنان أحمد داود برفقة زوجته علا رشدي، كما حضرت الفنانة سلمى أبو ضيف مع زوجها، إلى جانب كل من جيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، الذين حرصوا على الاحتفال بانطلاق الفيلم ومشاركة الجمهور هذه اللحظة المميزة.

كما توافد عدد من الفنانين والشخصيات العامة منذ الدقائق الأولى للعرض من أجل تهنئة صناع العمل ومشاهدته، من بينهم عبد الرحيم كمال مستشار وزير الثقافة، والفنانة هاجر السراج وزوجها، بالإضافة إلى بسنت صيام، علاء عرفة، منى هلا، ونورين أبو سعدة، وسط أجواء مليئة بالتفاعل والاحتفاء بالفيلم.

أحداث فيلم إذما

وتدور أحداث فيلم إذما حول عيسى الشواف، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، تتغير حياته بشكل مفاجئ بعدما يتلقى رسالة غامضة من نفسه قبل 18 عامًا، لتقوده تلك الرسالة إلى لعبة كنز قديمة نسيها تمامًا. ومع استعادة الذكريات، تظهر في حياته صديقة طفولته سيرا، لينطلقا سويًا في رحلة مليئة بالغموض والمفاجآت والاكتشافات غير المتوقعة.

أبطال فيلم إذما

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، مع ظهور خاص للفنانة بسنت شوقي، بينما يحمل العمل توقيع الكاتب والمخرج محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

متحدث الزراعة: فتح 497 مجزرًا حكوميًا مجانًا طوال أيام عيد الأضحى
