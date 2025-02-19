الانزلاق المائي من أكثر المخاطر التي تواجه السائقين بالشتاء.. كيف تواجهه؟

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات "أوتو موبيل ريفيو" أن الانزلاق المائي يهدد سلامة وأمان القيادة خلال فصل الشتاء؛ حيث إنه يتسبب في عدم التحكم بالسيارة بشكل جزئي أو كلي، مما يرفع خطر وقوع حوادث خطيرة.

وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن الانزلاق المائي ينشأ عندما لا يتمكن إطار السيارة من التشبث بأرضية الطريق مع عدم تصريف المياه عبر أخاديده بسبب قلة عمق المداس.

وتظهر مشكلة الانزلاق المائي عندما تمتلىء أخاديد الإطار وينفصل الإطار عن أرضية الطريق مسببا عدم القدرة الجزئية أو الكلية على التحكم بالسيارة، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا، لا سيما على السرعات العالية أو على الطرق الجبلية.

ويحدث الانزلاق المائي على عجلات المحور الأمامي، وتتبعها العجلات الخلفية بعد ذلك.

كيفية التصرف

وعن كيفية التصرف عند ملاحظة حدوث انزلاق مائي، أوضحت "أوتو موبيل ريفيو" أنه ينبغي عدم التوجيه المضاد بشكل قوي أو الكبح الشديد، وإنما ينبغي رفع القدم بحرص عن دواسة الوقود، كما يمكن نقل التعشيقة إلى N حتى ينتهي الانزلاق، مع الحفاظ على المقود في الاتجاه المستقيم.

ولتجنب حدوث الانزلاق المائي، ينبغي عند السير على الطرق الموحلة أو الزلقة تقليل السرعة قدر الإمكان وتجنب الطرق المتعرجة والمائلة والانعطافات الشديدة، مع الضغط على دواسة الكبح أو التوجيه بشدة.

وعلى الرغم من أن أنظمة الحماية من الانزلاق مثل ESP و ABS تساعد في الحد من مخاطر الإنزلاق المائي، إلا أنها لا تمنع حدوثه، إذا فقدت الإطارات اتصالها بالطريق.

ولتشبث أكبر بالطريق يُنصح الخبراء بتركيب الإطارات الشتوية، مع عمق مداس مناسب لا يقل بأية حال عن 1.6 ملم، بالإضافة إلى ضبط ضغط هواء الإطار.

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