إعلان

في قانون المرور.. ما عقوبة من يقود سيارته بعين واحدة؟

كتب : مصراوي

01:09 م 15/02/2026 تعديل في 01:16 م

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قيادة السيارة بعين واحدة، سواء نتيجة فقدان دائم للبصر في إحدى العينين أو بشكل مؤقت بعد إجراء عملية جراحية، تمثل خطرًا حقيقيًا على السائق ومستخدمي الطريق، وتضع سائق السيارة تحت طائلة القانون حال مخالفته لاشتراطات الترخيص والسلامة.

مخاطر طبية وفنية

يعتمد الإنسان أثناء القيادة على ما يعرف بـ"الرؤية الثنائية"، وهي القدرة على استخدام كلتا العينين معًا لتقدير المسافات والعمق وملاحظة الأجسام في المجالين الجانبي والأمامي.

فقدان الرؤية في عين واحدة يؤثر بشكل مباشر على:

- تقدير المسافات بين السيارة والمركبات الأخرى.

- سرعة الاستجابة للمخاطر المفاجئة.

- زاوية الرؤية الجانبية، خاصة عند تغيير الحارات أو الدوران.

- القدرة على القيادة ليلًا أو في ظروف الطقس السيئ.

ويؤكد أطباء الرمد أن بعض من فقدوا البصر في عين واحدة بشكل دائم يمكنهم التكيف تدريجيًا مع الحالة، لكن ذلك لا يغني عن ضرورة اجتياز الكشف الطبي الرسمي للتأكد من كفاءة الإبصار في العين السليمة، ومدى ملاءمتها للقيادة بأمان.

أما في حالات الفقد المؤقت للبصر، مثل ما بعد عمليات تصحيح الإبصار أو جراحات الشبكية والمياه البيضاء، فإن القيادة خلال فترة التعافي قد تكون بالغة الخطورة، خصوصًا مع وجود تشوش في الرؤية أو حساسية زائدة للضوء.

الموقف القانوني والعقوبة

ينظم قانون المرور المصري ولائحته التنفيذية شروط اللياقة الطبية للحصول على رخصة القيادة أو تجديدها، ويشترط توافر حد أدنى من حدة الإبصار، وسلامة المجال البصري، بما يضمن قدرة السائق على التحكم الآمن في المركبة.

وينص القانون في لائحته التنفيذية الخاصة باستصدار تراخيص القيادة ألا تقل حدة بصر المتقدم للحصول على رخصة قيادة عن 6/10 في عين واحدة أو مجموع كلتا العينين 16/20 حسب نوع رخصة القيادة.

وفي حال ثبوت قيادة شخص غير لائق طبيًا أو مخالف لشروط الترخيص، قد يتعرض إلى:

- سحب أو إلغاء رخصة القيادة.

- توقيع غرامات مالية وفقًا لطبيعة المخالفة.

- المساءلة الجنائية حال تسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات، خاصة إذا ثبت علمه بعدم صلاحيته الطبية للقيادة.

وفي حال ثبت قيادة شخص فاقدًا للبصر بإحدى عينيه بدون رخصة سارية، فقد يتعرض السائق للحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 1.000 وحتى 3.000 جنيه، وفقًا لتحديثات قانون المرور.

كما أن شركات التأمين قد تمتنع عن سداد التعويضات إذا تبين أن السائق كان يقود وهو غير مستوفي لاشتراطات اللياقة الطبية.

ويشدد خبراء السلامة المرورية على أن الامتناع المؤقت عن القيادة بعد العمليات الجراحية في العين، أو عند التعرض لإصابة تؤثر على الإبصار، هو قرار مسؤول يحمي السائق والآخرين.

وفي حال فقدان البصر في عين واحدة بشكل دائم، يجب الإبلاغ عن الحالة أثناء الكشف الطبي الرسمي، والالتزام بأي اشتراطات إضافية قد تفرض، مثل استخدام مرايا جانبية خاصة أو قيود على نوع الرخصة.

حوادث السيارات قانون المرور أسعار السيارات مخالفات مرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
أخبار مصر

مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
جنة الصائم

هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق