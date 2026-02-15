في قانون المرور.. ما عقوبة من يقود سيارته بعين واحدة؟

قيادة السيارة بعين واحدة، سواء نتيجة فقدان دائم للبصر في إحدى العينين أو بشكل مؤقت بعد إجراء عملية جراحية، تمثل خطرًا حقيقيًا على السائق ومستخدمي الطريق، وتضع سائق السيارة تحت طائلة القانون حال مخالفته لاشتراطات الترخيص والسلامة.

مخاطر طبية وفنية

يعتمد الإنسان أثناء القيادة على ما يعرف بـ"الرؤية الثنائية"، وهي القدرة على استخدام كلتا العينين معًا لتقدير المسافات والعمق وملاحظة الأجسام في المجالين الجانبي والأمامي.

فقدان الرؤية في عين واحدة يؤثر بشكل مباشر على:

- تقدير المسافات بين السيارة والمركبات الأخرى.

- سرعة الاستجابة للمخاطر المفاجئة.

- زاوية الرؤية الجانبية، خاصة عند تغيير الحارات أو الدوران.

- القدرة على القيادة ليلًا أو في ظروف الطقس السيئ.

ويؤكد أطباء الرمد أن بعض من فقدوا البصر في عين واحدة بشكل دائم يمكنهم التكيف تدريجيًا مع الحالة، لكن ذلك لا يغني عن ضرورة اجتياز الكشف الطبي الرسمي للتأكد من كفاءة الإبصار في العين السليمة، ومدى ملاءمتها للقيادة بأمان.

أما في حالات الفقد المؤقت للبصر، مثل ما بعد عمليات تصحيح الإبصار أو جراحات الشبكية والمياه البيضاء، فإن القيادة خلال فترة التعافي قد تكون بالغة الخطورة، خصوصًا مع وجود تشوش في الرؤية أو حساسية زائدة للضوء.

الموقف القانوني والعقوبة

ينظم قانون المرور المصري ولائحته التنفيذية شروط اللياقة الطبية للحصول على رخصة القيادة أو تجديدها، ويشترط توافر حد أدنى من حدة الإبصار، وسلامة المجال البصري، بما يضمن قدرة السائق على التحكم الآمن في المركبة.

وينص القانون في لائحته التنفيذية الخاصة باستصدار تراخيص القيادة ألا تقل حدة بصر المتقدم للحصول على رخصة قيادة عن 6/10 في عين واحدة أو مجموع كلتا العينين 16/20 حسب نوع رخصة القيادة.

وفي حال ثبوت قيادة شخص غير لائق طبيًا أو مخالف لشروط الترخيص، قد يتعرض إلى:

- سحب أو إلغاء رخصة القيادة.

- توقيع غرامات مالية وفقًا لطبيعة المخالفة.

- المساءلة الجنائية حال تسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات، خاصة إذا ثبت علمه بعدم صلاحيته الطبية للقيادة.

وفي حال ثبت قيادة شخص فاقدًا للبصر بإحدى عينيه بدون رخصة سارية، فقد يتعرض السائق للحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 1.000 وحتى 3.000 جنيه، وفقًا لتحديثات قانون المرور.

كما أن شركات التأمين قد تمتنع عن سداد التعويضات إذا تبين أن السائق كان يقود وهو غير مستوفي لاشتراطات اللياقة الطبية.

ويشدد خبراء السلامة المرورية على أن الامتناع المؤقت عن القيادة بعد العمليات الجراحية في العين، أو عند التعرض لإصابة تؤثر على الإبصار، هو قرار مسؤول يحمي السائق والآخرين.

وفي حال فقدان البصر في عين واحدة بشكل دائم، يجب الإبلاغ عن الحالة أثناء الكشف الطبي الرسمي، والالتزام بأي اشتراطات إضافية قد تفرض، مثل استخدام مرايا جانبية خاصة أو قيود على نوع الرخصة.