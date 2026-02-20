توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه ال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس من السبت 21 فبراير 2026 إلى الأربعاء 25 فبراير 2026.

حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ الى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد الى شديد البرودة ليلًا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي الأحد 22 فبراير والإثنين 23 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: يوجد نشاط رياح من السبت 21 فبراير إلى الأربعاء 25 فبراير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

