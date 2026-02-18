إعلان

نصائح مهمة يجب أن يعرفها المقبلون على التغيير إلى السيارات الكهربائية

كتب : مصراوي

04:41 م 18/02/2026

السيارات الكهربائية - أرشيفية

برلين - (د ب أ):

لا يقتصر الانتقال من سيارات محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية على تغيير نوع المحرك فحسب، بل يتطلب أيضا تعديل أسلوب الاستخدام والتخطيط اليومي.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن تجعل تجربة القيادة الكهربائية أكثر سهولة منذ البداية، مشيرة إلى أن تركيب وحدة شحن منزلية والمعروفة بالشاحن الجداري يمثل الحل الأكثر راحة واقتصادا؛ إذ يتيح شحن السيارة في أي وقت داخل المنزل.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يمكن لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية أن تغطي جزءا كبيرا من احتياجات شحن السيارة، كما تسمح العدادات الذكية بتوجيه الشحن إلى الفترات ذات التكلفة الأقل أو الإنتاج الأعلى للطاقة.

وحتى في حال عدم توفر شحن منزلي، تتوافر نقاط شحن عامة في أماكن عديدة مثل مواقف المتاجر والمباني العامة ومقار العمل، ويُنصح بالتعرّف عليها مسبقا بسبب التوسع المستمر في البنية التحتية.

مستوى شحن البطارية

كما أوصى الخبراء الألمان بالحفاظ على مستوى شحن البطارية عادة بين 20 و80% لتقليل التآكل وإطالة العمر الافتراضي، مع شحن كامل فقط قبل الرحلات الطويلة.

وتوفر معظم السيارات الكهربائية تطبيقات للتحكم في الشحن ومراقبة حالة البطارية وتحديد أوقات الشحن المثلى، ما يساعد على إدارة الطاقة بكفاءة.

وعلى الرغم من أن مدى القيادة الفعلي قد يكون أقل من القيم النظرية، إلا أن فترات التوقف المنتظمة للشحن تتوافق غالبا مع فترات الراحة الطبيعية أثناء السفر.

وتنخفض كفاءة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، لذلك يُنصح بتسخين السيارة مسبقا أثناء اتصالها بالشاحن وتقليل استهلاك الطاقة غير الضروري.

ويسهم نظام استرجاع الطاقة أثناء الكبح في تحسين الكفاءة التشغيلية، مع ضرورة استخدام المكابح التقليدية أحيانا للحفاظ على جاهزيتها.

السيارات الكهربائية سيارات البنزين

