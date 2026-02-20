كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلًا.

كما توجد شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة من 4 إلى 9 صباحًا، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

