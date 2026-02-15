الخدمات الرقيمة بالسيارات.. ما الذي يجب تجنبه لتفادي المزيد من النفقات؟

برلين - (د ب أ):

شهدت صناعة السيارات تطورا ملحوظا في مجال الخدمات الرقمية، بما في ذلك أنظمة الملاحة وتحديثات حركة المرور الفورية والتحكم عن طريق التطبيقات والوصول إلى بيانات السيارة، إلا أن العدد الكبير من الوظائف المتوفرة في السيارات الحديثة أصبح مربكا بعض الشيء، فضلا عن أن بعض هذه الوظائف تتطلب اشتراكات مدفوعة.

وحذر نادي السيارات ADAC الألماني ومجلة "c’t" المتخصصة في التقنيات من التكاليف اللاحقة، التي تكون غير شفافة في بعض الأحيان، وقد قام النادي والمجلة بتحليل مشترك لتكاليف الخدمات الرقمية في السيارات الحديثة.

وقد شمل هذه الاستبيان 16 علامة تجارية في عالم السيارات حول خدمات الاتصال بالإنترنت؛ حيث تتطلب بعض الخدمات دفع الرسوم مقدما، في حين يتم تقديم بعض الخدمات الأخرى مجانا في البداية أو لفترة قصيرة فقط، وبعد انقضاء هذه المهلة القصيرة تتراوح رسوم الاشتراك من مبالغ شهرية زهيدة إلى عدة مئات من اليورو سنويا.

وأوضحت المجلة الألمانية أن معظم الوظائف تندرج ضمن فئة الراحة في أنظمة الملاحة والمعلومات والترفيه، في حين يجمع البعض الآخر ما بين الراحة والسلامة، وينطبق ذلك في حالات فردية في بعض الموديلات على وظائف الضوء العالي المتوائم أو مساعد المناورة في المقطورة.

أسعار غير شفافة

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن العملاء لا يحصلون دائما على معلومات "كافية" حول التكاليف ومدة العقود، وتنتقد ذلك بسبب "أن الأسعار ومستويات الخدمات غير شفافة".

وأضاف نادي السيارات ADAC الألماني أن كل شركة تتبع استراتيجية فردية، مما يصعب من عملية المقارنة بين الخدمات، علاوة على وجود تباين كبير بين الشركات فيما يتعلق بتصميم الاشتراكات.

ونصح الخبراء الألمان قبل شراء سيارة جديدة أو سيارة حديثة مستعملة بالبحث جيدا عن فترات التجربة المجانية والتكاليف اللاحقة، مع طلب من البائع وثائق مكتوبة توضح بالتفاصيل الوظائف الرقمية المشمولة بشكل دائم في تكلفة الشراء.

ويتعين على الراغب في شراء سيارة حديثة مستعملة، بصفة خاصة، البحث بدقة عن الخدمات المشمولة ومدة صلاحيتها أو تاريخ انتهائها، قبل الشراء. وأضح سفين هانسن، من مجلة "c’t" الألمانية، قائلا: "غالبا لا تقدم شركات السيارات خدمات متسقة عبر باقة موديلاتها، ولذلك فإن مقارنة الخدمات الرقمية تكاد تكون مستحيلة عند شراء سيارة جديدة".

الوظائف المدفوعة

علاوة على أنه يجب التساؤل حول بعض الوظائف المدفوعة وعما إذا كان قائد السيارة يحتاج إليها بالفعل بشكل دائم، والتحقق مما إذا كانت التطبيقات من الشركات الأخرى تقدم أداءً مماثلا، وقد يكون ذلك ممكنا في مجال المعلومات والترفيه، وفي هذا الصدد تشير المجلة الألمانية إلى التطبيقات الأساسية المجانية مثل خرائط جوجل Maps مثلا.

بالإضافة إلى أنه يوجد بعض البدائل المدفوعة، وعادة من تكون أرخص من بعض العروض الأصلية، ولكن يعيبها وجود بعض القيود؛ حيث لا تتمكن الشركات الخارجية من الوصول إلى بيانات السيارة إلا بشكل محدود، وهو ما يزيد من الاعتماد على الشركات المنتجة للسيارة.

ومن ضمن الأمثلة على الخدمات الرقمية الوصول إلى بيانات السيارة عن بُعد، وتختلف الوظائف المتاحة باختلاف العلامة التجارية، مثل تتبع الموقع عن بُعد أو التحكم في مكيف الهواء عن طريق التطبيق.

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن هذه الخدمات غالبا ما تكون مجانية لعدة سنوات؛ حيث توفرها بعض الشركات مجانا لمدة ثلاث سنوات، في حين تقدمها شركات أخرى لمدة عشر سنوات أو حتى طوال عمر السيارة.

ويتعين على العملاء دفع رسوم مقابل نظام الملاحة وبعض وظائف المعلومات والترفيه بعد فترة تجريبية مجانية محددة، وعادة ما تنتهي هذه المهلة بعد بضعة أشهر في بعض الحالات أو بعد عدة سنوات في حالات أخرى، حتى أن إحدى الشركات لم تعلن بعد عن أسعارها بعد انتهاء الفترة المجانية في عام 2027.

وأشار نادي السيارات ADAC الألماني إلى أن إحدى الشركات أعلنت إنها تعتزم إبلاغ عملائها قبل وقت قصير من انتهاء الفترة المجانية والتي تمتد لمدة أربع سنوات