إعلان

ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا

كتب : أحمد العش

09:06 م 19/02/2026

نجيب ساويرس مع لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن شغفه بعالم المال والمشروعات بدأ في سن مبكرة، موضحًا أن أول تجربة تجارية خاضها كانت مشروعًا بسيطًا شاركه فيه أحد أصدقائه، وحقق من خلاله ربحًا بلغ 8 آلاف جنيه.

وأضاف "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أنه مارس التجارة منذ طفولته، إذ كان يبيع "البلي" لزملائه في نادي الجزيرة، مؤكدًا أن اهتمامه بالمال لم يكن بدافع الماديات بقدر ما كان نابعًا من إيمانه بأن المال يمثل قوة وأداة للتأثير وصناعة الفرص.

واستعرض ملامح رحلته الأولى مع عالم البيزنس، قائلًا إنه نجح في تحقيق أول مليون في حياته بعمر 26 عامًا، من خلال شركة استيراد وتصدير أسسها مع أحد أصدقائه، وتمكنا من تحقيق أرباح وصلت إلى 250 ألف دولار، معتبرًا هذه المرحلة نقطة تحول حقيقية في مسيرته المهنية وبداية الانطلاق نحو عالم الاستثمار الأكبر.

اقرأ أيضًا:

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي

"رحلة المليار".. لميس الحديدي تغوص في كواليس الثروة والإنسانية على "النهار"

برواتب تصل لـ23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن يوم توظيف مفتوح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس لميس الحديدي رحلة المليار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟
منال عوض: نستهدف خطة استثمارية منضبطة… وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
أخبار مصر

منال عوض: نستهدف خطة استثمارية منضبطة… وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان
سطو بكتر آخر الليل.. 10 سنوات مُشدد ضد "عصابة الدقي": سرقوا ضابطين خليجيين 
حوادث وقضايا

سطو بكتر آخر الليل.. 10 سنوات مُشدد ضد "عصابة الدقي": سرقوا ضابطين خليجيين 

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة