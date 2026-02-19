قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن شغفه بعالم المال والمشروعات بدأ في سن مبكرة، موضحًا أن أول تجربة تجارية خاضها كانت مشروعًا بسيطًا شاركه فيه أحد أصدقائه، وحقق من خلاله ربحًا بلغ 8 آلاف جنيه.

وأضاف "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أنه مارس التجارة منذ طفولته، إذ كان يبيع "البلي" لزملائه في نادي الجزيرة، مؤكدًا أن اهتمامه بالمال لم يكن بدافع الماديات بقدر ما كان نابعًا من إيمانه بأن المال يمثل قوة وأداة للتأثير وصناعة الفرص.

واستعرض ملامح رحلته الأولى مع عالم البيزنس، قائلًا إنه نجح في تحقيق أول مليون في حياته بعمر 26 عامًا، من خلال شركة استيراد وتصدير أسسها مع أحد أصدقائه، وتمكنا من تحقيق أرباح وصلت إلى 250 ألف دولار، معتبرًا هذه المرحلة نقطة تحول حقيقية في مسيرته المهنية وبداية الانطلاق نحو عالم الاستثمار الأكبر.

