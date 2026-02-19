إعلان

أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟

كتب : عبدالله محمود

10:01 م 19/02/2026

غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاختبار الحقيقي لما أعلنه القادة في اجتماع مجلس السلام هو قدرتهم على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاته.

وأضافت حماس، في بيان اليوم الخميس، أن تجربة الأشهر الماضية تؤكد أن إسرائيل لا تهتم لمثل هذه المواقف ما لم يصاحبها ضغط حقيقي.

وأوضحت حماس، أن أي مسار أو ترتيبات بشأن غزة ومستقبل الشعب الفلسطيني، يجب أن تنطلق من وقف العدوان ورفع الحصار وضمان حق تقرير المصير.

وأكدت حماس، أن انعقاد مجلس السلام في ظل استمرار جرائم إسرائيل، تفرض على المشاركين خطوات عملية تلزم قوات الاحتلال بوقف عدوانها على الفلسطينيين.

ودعت حماس، جميع الأطراف في مجلس السلام والوسطاء لضمان تنفيذ ما اتفق عليه ومنع إسرائيل من تعطيل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية.

وشددت حماس، على ضرورة أن يكون أي جهد دولي حقيقي لتحقيق الاستقرار في غزة يجب أن يقوم على معالجة جذور المشكلة المتمثلة في الاحتلال.

مجلس السلام لغزة حماس إسرائيل غزة

