أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصلة صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال شهري مارس وأبريل 2026، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة تهدف لتخفيف الأعباء على الفئات الأولى بالرعاية.

أماكن صرف السلع التموينية والدعم الإضافي

أوضحت الوزارة أن الصرف سيتم من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية، حيث توفر الوزارة السلع الغذائية عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ، ليتمكن المواطنون من الحصول على المنتجات الغذائية بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة، سواء كان دعمًا إضافيًا خاصًا بالمنحة أو الدعم الشهري المعتاد لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين.

ويمكن الصرف أيضًا من خلال منافذ "كاري أون"، و"جمعيتي"، وبدالي التموين.

قيمة منحة الدعم الإضافي على البطاقات

تصرف الوزارة منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية، لتغطية نحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه.

كما تشمل الحزمة تقديم دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لفائدة 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المستحقة خلال الفترة القادمة.

