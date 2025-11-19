مع اقتراب الشتاء.. كيف تتعامل مع مشاكل بطارية السيارة؟

برلين - (د ب أ):

يتعرض الكثير من مالكي السيارات خلال فصل الشتاء الذي ينطلق رسميًا خلال أسابيع قليلة، لمواقف طارئة تتمثل في عدم إدارة المحرك بسبب تعطل بطارية بدء التشغيل أو فراغ شحنتها.

وأوضح نادي السيارات (AvD) الألماني أن هذه المشكلة لا تقتصر على السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي، ولكنها تظهر أيضا في السيارات الكهربائية، التي تعتمد على بطارية تقليدية إلى جانب بطارية الدفع الكبيرة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن إحصائيات أعطال السيارات أظهرت أن بطاريات السيارات تتعطل أكثر من ضعف معدلها في الشتاء مقارنة بشهور الصيف، وعادة ما يتم تصنيف البطارية ضمن الأسباب الأربعة الأكثر شيوعا للأعطال خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس.

تباطؤ العمليات الكيميائية

ويرجع سبب هذا العطل إلى تباطؤ العمليات الكيميائية في البطارية بصورة ملحوظة في الطقس البارد ومع تقادم البطارية، علاوة على أنه يتم استنزاف البطارية بدرجة كبيرة خلال هذه الفترة تحديدا؛ حيث يتم تشغيل وظائف الراحة مثل تدفئة المقاعد والزجاج الأمامي والمرايا الجانبية بصورة متكررة، كما أن الوظائف الأساسية مثل الإضاءة ومساحات الزجاج الأمامي تزداد الحاجة إليها خلال شهور الشتاء.

القيادة لمسافات قصيرة

وفي السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي يقوم المولد الكهربائي أثناء القيادة بتوليد التيار الكهربائي للبطارية، ولكن تظهر مشكلة خلال فصل الشتاء في حالة القيادة لمسافات قصيرة بصورة متكررة؛ حيث يتم سحب طاقة كهربائية من البطارية بشكل أكثر مما يمكن للمولد الكهربائي توليده، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الشحن باستمرار.

ونصح نادي السيارات الألماني باستعمال وظائف الراحة المستهلكة للتيار الكهربائي لفترة وجيزة فقط، ويجب إيقافها عند عدم الحاجة إليها، ويشمل ذلك الراديو وتدفئة المقاعد وغيرها، ومع ذلك لا يجب التهاون في إجراءات السلامة أبدا؛ حيث يجب تشغيل تجهيزات الإضاءة والمروحة عند الضرورة.

علامات ضعف البطارية

وغالبا ما يمكن لأصحاب السيارات ملاحظة ضعف بطارية بدء التشغيل من خلال بطء تشغيل المحرك أو خفوت أو وميض الإضاءة الداخلية والخارجية عند بدء تشغيل المحرك.

وأشار مارك كينيدي، المتحدث الإعلامي باسم نادي السيارات الألماني AvD، إلى أن تعطل وظيفة تشغيل وإيقاف المحرك تعتبر إشارة إلى ضعف شحنة البطارية، وخاصة عندما يحدث ذلك في ظل درجة حرارة خارجية أعلى من 3 مئوية؛ لأنه يتم تعطيل هذه الوظيفة مع درجات الحرارة المنخفضة للغاية.

اختبار الكفاءة

وأشار كينيدي إلى أنه يمكن إجراء اختبار بسيط للتعرف على كفاءة البطارية من خلال التوقف بالسيارة أمام جدار أو مرآب مع تشغيل الأضواء ومراقبة شدة الإضاءة، فإذا تم إيقاف المحرك وضعفت الإضاءة بعد فترة وجيزة، ففي هذه الحالة تكون البطارية ضعيفة الشحنة، ويجب قيادة السيارة لمسافات أطول حتى يتم إعادة شحن البطارية.

وأضاف كينيدي قائلا: "لشحن البطارية عن طريق المولد الكهربائي أو في حالة السيارة الكهربائية عن طريق بطارية الدفع فإنه يكفي قيادة السيارة لأكثر من 30 دقيقة بشرط أن تكون القيادة متواصلة قدر الإمكان دون التوقف في ازدحام مرور أو التوقف عند إشارات المرور".

ومن الأفضل الانطلاق على الطرق السريعة أو الطرق الريفية مع ضرورة إيقاف أي أجهزة كهربائية غير ضرورية أثناء عملية الشحن.

مساعدة خارجية

وأوضح كينيدي قائلا: "عادة ما يتم شحن البطارية 12 فولت في السيارة الكهربائية أثناء عملية شحن بطارية الدفع". وإذا كانت البطارية لا تزال ضعيفة فإنه يلزم تشغيلها بواسطة المساعدة الخارجية، وبعد نجاح إدارة المحرك يتم شحن البطارية 12 فولت من بطارية الدفع عن طريق عاكس التيار الكهربائي.

شاحن مناسب

وبدلا من ذلك، يمكن شحن بطارية بدء التشغيل بواسطة شاحن مناسب من أحد المتاجر المتخصصة، وتحتاج هذه العملية إلى توافر مساحة لإيقاف السيارة، ومن الأفضل أن يتم إجراء هذه العملية في المرآب، وقد يستغرق الأمر من بضع ساعات إلى نصف يوم حسب حالة البطارية والشاحن.

ومن جابنه، أشار نادي السيارات ADAC الألماني إلى أنه من "الأفضل" استعمال الشواحن العامة الأوتوماتيكية بالكامل والمزودة بوظيفة الحماية من الشرر والقفلة الكهربائية وعكس القطبية، كما ينبغي أيضا استعمال الموديلات المزودة بخاصية مدمجة لتعويض درجة الحرارة المنخفضة للغاية في الشتاء.

وبغض النظر عن الشاحن، الذي يتم استعماله، فإنه يجب اتباع تعليمات تشغيل الشاحن ودليل استعمال السيارة بدقة، والحرص على استشارة الفنيين المتخصصين في حالة وجود أي شك.

وفي نهاية الأمر فإن البطارية تعتبر من المكونات المستهلكة في السيارة، والتي تدوم لمدة من 4 إلى 5 سنوات حسب جودتها وطريقة الاستعمال الشخصي.