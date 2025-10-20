مادة متوفرة بالأسواق يمكنها حماية أسفل السيارة من الصدأ لـ8 سنوات

برلين - (د ب أ):

يعتبر الصدأ من أكثر العوامل، التي تؤثر سلبا على عمر السيارة وقيمتها، خاصة في المناطق، التي تتعرض فيها السيارات لعوامل الطقس القاسية واستخدام أملاح الطرق في الشتاء.

الشمع

وأوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه يمكن حماية قاع السيارة من الصدأ باستخدام شمع قاع السيارة؛ حيث يعمل هذا الشمع كطبقة واقية تفصل المعدن عن الرطوبة والاتساخات والملح.

وأوضحت المجلة الألمانية أن السيارات تتعرض خلال فصول السنة المختلفة لكميات كبيرة من الأملاح والحصى الصغيرة والرطوبة، مما يجعل قاع السيارة من أكثر الأجزاء عرضة للصدأ.

وفي كثير من الحالات، لا يلاحظ الصدأ إلا بعد فوات الأوان، عندما تكون البقع قد انتشرت تحت الهيكل. لذلك فإن تطبيق الشمع في وقت مبكر هو خطوة وقائية مهمة تحافظ على بنية السيارة وتحميها من التآكل الخفي.

وتتوفر أنواع متعددة من شمع قاع السيارة في الأسواق تختلف في السعر والمكونات وطرق الاستخدام، إلا أن جميعها تهدف إلى الحماية من الصدأ.

طلاء البيتومين

وإلى جانب الشمع، فهناك أيضًا مواد حماية أخرى مثل طلاء البيتومين، الذي يشكّل طبقة صلبة وسريعة الجفاف توفر مقاومة ممتازة للحصى والتلف الميكانيكي، غير أن عيبه الرئيسي هو قابليته للتشقق مع الوقت، مما يسمح للرطوبة بالتسلل والتسبب بالصدأ من الداخل.

أما الشمع، فيحتفظ بمرونته ولا يجف تماما، مما يمنحه قدرة على التغلغل في الشقوق الصغيرة وطرد الماء منها. ومع ذلك، فهو يوفر حماية أقل ضد الحصى والخدوش مقارنة بالبيتومين.

وقبل تطبيق الشمع، يجب التأكد من أن درجة الحرارة مناسبة، ويفضل أن تكون حوالي 20 درجة مئوية للحصول على أفضل نتائج، كما ينبغي تنظيف قاع السيارة جيدا من الاتساخات والزيوت وبقايا الصدأ لضمان التصاق الشمع بشكل متين.

عزل الأجزاء الحساسة

ومن الضروري أيضا عزل الأجزاء الحساسة مثل أنابيب العادم والفرامل والمحرك والعجلات قبل الرش؛ لأن الشمع قد يلتصق بشدة أو حتى يشتعل بفعل الحرارة.

وبعد التطبيق، يترك الشمع ليجف لبعض الوقت، وقد تتراوح فترة الجفاف بين بضع دقائق وعدة ساعات حسب نوع المادة وسماكة الطبقة. وينصح بعض الخبراء بتكرار العملية مرتين أو ثلاث مرات للحصول على طبقة متجانسة تغطي السطح بالكامل.

تجديد طبقة الشمع

ويجب تجديد طبقة الشمع بعد فترة من الاستخدام، إذ تفقد فعاليتها مع مرور الوقت نتيجة الغسيل المتكرر والرطوبة والعوامل الجوية المختلفة.

وعادة ما تحتاج الطبقة إلى إعادة تطبيق كل أربع إلى ست سنوات، بينما يمكن أن تدوم طبقة البيتومين حتى ثماني سنوات في أفضل الأحوال، لذلك، يستحسن لأصحاب السيارات المستعملة، التي تجاوزت ست سنوات من عمرها إعادة فحص قاع السيارة وتجديد الحماية للحفاظ على قيمة السيارة ومتانتها.