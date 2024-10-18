بعد زيادته.. كيف تقلل من استهلاك الوقود بسيارتك

كتب - محمد جمال:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي؛ سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

ومع ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية يبحث العديد من المواطنين عن أبرز الطرق الفعاله التي تسهم بشكل كبير في خفض استهلاك الوقود بالسيارة والتي يمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي:

ضبط هواء الإطارات

يؤكد خبراء أنه كلما زاد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما قلت مقاومة جسم السيارة للهواء أثناء سيرها؛ وبالتالي قل استهلاك الوقود ولكن ذلك قد يعرض السائق ومن معه للمخاطر بسبب احتمالية انفجار أحد الإطارات نتيجة ضغط الهواء الزائد.

تخفيف الأوزان بالسيارة

تحميل السيارة بأوزان زائدة أعلى من المعدل المسموح به من المخاطر التي تحيق بالركاب حيث أنها تحد من قدرة السائق على المناورة والتحكم بالسيارة، كما أنها ترفع من معدل استهلاك السيارة للوقود.

إيقاف المحرك

قم بغلق المحرك في حالة توقف السيارة لأكثر من دقيقة، حيث تستهلك السيارة الوقود بمعدل أسرع أثناء توقفها.

تقليل السرعة

هناك قاعدة أساسية تفيد بأنه "كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود"؛ بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين، وكل ما عليك هو الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/ س.

الثبات على السرعة

يجب الحرص على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، حيث يساعد ذلك في تخفيض استهلاك الوقود، و حاول قدر الإمكان الحد من استخدام (الفرامل) والاكتفاء برفع القدم عن دواسة البنزين لتخفيف السرعة.

الفرامل

حافظ على سرعتك وخاصة عند المنخفضات باستخدام الفرامل مع ترك المحرك متصلاً، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلات، ولا تضغط على دواسة البنزين أثناء النزول عن المنحدرات.

استخدام المكيف

الحد من استخدام مكيف هواء السيارة يخفض من معدل استهلاك وقود السيارة، وينصح خبراء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة في الرحلات القصيرة بدلًا من استخدام التكييف.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررو، بالإضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسبات الضارة جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.