"سبويلر السيارة".. مظهر جمالي أم وسيلة أمان واقتصاد في استهلاك الوقود؟

برلين - (د ب أ):

تشتمل بعض السيارات على مشتت هواء "سبويلر". فما مزاياه؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أن مشتت الهواء الخلفي ليس مجرد عنصر تصميمي في السيارة فحسب، بل إنه يعمل على تحسين ثبات السيارة أثناء القيادة بدرجة كبيرة.

وأضافت المجلة الألمانية أن مشتت الهواء كان في الأصل مصمما لوظيفة فيزيائية بحتة؛ حيث إنه يؤثر على تدفق الهواء أسفل السيارة، وهو ما يحسن من ثباتها وتمسكها بالطريق وأداءها أثناء القيادة.

وأوضحت المجلة أن مشتت الهواء عبارة عن قناة مفتوحة للخلف في نطاق قاع السيارة، وتتمثل مهمته في إطلاق الهواء المتسارع أسفل السيارة بطريقة محكمة، وبالتالي يتم تقليل الضغط الساكن أسفل السيارة وتوليد قوة ضغط سفلية إضافية، وفي نفس الوقت يساعد مشتت الهواء على الحد من انفصال تدفق الهواء في مؤخرة السيارة.

ويتم الاعتماد على هذه التقنية بصورة خاصة في سباقات السيارات وفي السيارات فائقة الأداء المرخص لها بالسير على الطرقات، علاوة على أنه يتم استعمالها في مجال تعديل السيارات منذ سنوات طويلة، وإلى جانب التأثير من حيث الإيروديناميكية يتمتع مشتت الهواء بجوانب جمالية تزداد أهميتها حاليا.

سباقات السيارات

اكتسب مشتت الهواء أهمية كبيرة في سباقات السيارات؛ حيث تم اكتشاف هذا المبدأ في سباق الفورمولا 1 خلال حقبة السبعينيات من القرن المنصرم من أجل استغلال ما يعرف بتأثير الأرض بصورة أكثر فعالية، وقد كانت سيارة لوتس 79 أولى السيارات، التي استخدمت قاع السيارة بشكل منهجي لتوليد قوة ضاغطة دون زيادة ملحوظة في مقاومة الهواء.

وفي فترة لاحقة تم استخدام مشتت الهواء في سيارات لومان الاختبارية وسيارات السباقات GT، وأخيرا تم الاعتماد على مشتت الهواء في السيارات القياسية مثل السيارات السوبر رياضية وسيارات الصالون فائقة الأداء.

تصاميم متنوعة

وتتنوع تصاميم مشتت الهواء حاليا بدرجة كبيرة، ولكن أكثرها شيوعا هو مشتت الهواء الخلفي، الذي يكون مدمجا في قاع السيارة خلف المحور الخلفي، وإلى جانب ذلك توجد أنواع أمامية من مشتت الهواء أو التي تعرف باسم مجموعات الفاصل ومشتت الهواء، والتي تعمل على تسريع تدفق الهواء في مقدمة السيارة.

وفي سباقات السيارات يتم الاعتماد على مشتتات هواء معقدة ومتعددة القنوات، والتي تكون مزودة بزعانف توجيه رأسية لتثبيت تدفق الهواء، ولكن في السيارات القياسية فإن تصاميم مشتت الهواء عادة ما تكون انسيابية؛ نظرا للقيود المفروضة على الخلوص الأرضي وتعليمات الضوضاء وسهولة الاستخدام اليومي.

طريقة العمل

ويمكن تبسيط طريقة عمل الإيروديناميكية على النحو التالي: نظرا لقرب السيارة من سطح الطريق يتسارع الهواء أسفلها، ويعمل مشتت الهواء على زيادة المقطع العرضي لقناة الهواء المتجهة للخلف، وهو ما يؤدي إلى انخفاض سرعة تدفق الهواء مرة أخرى، بينما يتم زيادة الضغط المتحكم فيه.

والعامل الحاسم هنا أنه يجب أن تحدث زيادة الضغط بأقل قدر ممكن من الفقدان، وفي حالة حدوث ذلك فإنه يتم الحفاظ على الضغط المنخفض أسفل السيارة، وهو ما يؤدي إلى توليد قوة ضاغطة، وإذا كان مشتت الهواء شديد الانحدار أو مصمما بشكل غير مناسب، فإن تدفق الهواء ينقطع ويتم فقدان تأثير الإيروديناميكية.

ولكن من الناحية العملية لا يعمل مشتت الهواء بمعزل عن العناصر التصميمية الأخرى؛ حيث تعتمد فاعلية مشتت الهواء بشكل كبير على التصميم الانسيابي لقاع السيارة والعتبات الجانبية والتصميم الخلفي، علاوة على أن ارتفاع السيارة يلعب دورا حاسما، وكلما اقترب قاع السيارة من سطح الطريق، كان تأثير مشتت الهواء أقوى، ولذلك فإن سيارات السباقات تستفيد بصورة أكبر من مشتت الهواء مقارنة بالسيارات القياسية، ولذلك تعتمد الشركات المنتجة للسيارات الرياضية المخصصة للطرقات على مشتتات هواء وظيفية لتحسين الثبات عند القيادة بسرعات عالية دون الحاجة إلى تركيب اسبويلر كبير.

ونظرا لهذه المزايا الكبيرة تطور مشتت الهواء وأصبح من العناصر التصميمية الأساسية. وفي عالم تعديل السيارات، وخاصة الموديلات ذات التصميم الرياضي، غالبا ما يؤدي مشتت الهواء وظيفة جمالية في المقام الأول؛ حيث تشير الفتحات الكبيرة أو مظهر ألياف الكربون أو فتحات العادم المدمجة إلى الأداء الفائق، حتى وإن كانت الفائدة الإيروديناميكية في القيادة اليومية محدودة، وفي تصميم السيات غالبا ما يتم الحديث عن مظهر مشتت الهواء دون التركيز على وظيفته