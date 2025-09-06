ألبين المنافس ببطولة فورمولا-1 للسيارات يمدد تعاقده مع السائق جاسلي

مونزا - (د ب أ):

مدد السائق الفرنسي، بيير جاسلي، عقده مع فريق ألبين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورومولا-1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العقد الجديد، الذي تم الإعلان عنه على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى، يؤمن مستقبل جاسلي مع ألبين حتى نهاية موسم 2028.

ويتواجد ألبين في المركز العاشر في فئة المصنعين هذا العام.

ولكن قال جاسلي :"أريد البقاء هنا (في ألبين) في السنوات القادمة وأحقق هدفنا المشترك: الفوز بالسباقات وببطولات العالم".