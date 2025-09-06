إعلان

ألبين المنافس ببطولة فورمولا-1 للسيارات يمدد تعاقده مع السائق جاسلي

10:22 ص السبت 06 سبتمبر 2025

بيير جاسلي

مونزا - (د ب أ):

مدد السائق الفرنسي، بيير جاسلي، عقده مع فريق ألبين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورومولا-1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العقد الجديد، الذي تم الإعلان عنه على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى، يؤمن مستقبل جاسلي مع ألبين حتى نهاية موسم 2028.

ويتواجد ألبين في المركز العاشر في فئة المصنعين هذا العام.

ولكن قال جاسلي :"أريد البقاء هنا (في ألبين) في السنوات القادمة وأحقق هدفنا المشترك: الفوز بالسباقات وببطولات العالم".

سباقات فورمولا-1 بيير جاسلي
