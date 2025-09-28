فيرستابن يفوز بسباق الجحيم الأخضر في ألمانيا خلال مشاركته الأولى

برلين - (د ب أ):

فاز ماكس فيرستابن بسباق جي تي 3، أمس السبت، في ألمانيا، وذلك بعد أسبوعين فقط من حصوله على رخصة المشاركة في السباق المقام على مضمار نوردشلايفه الشهيرة في نوربورجرينج.

تشارك الهولندي فيرستابن مع البريطاني كريس لولهام، سيارة فيراري 296، ليقودا فريق إميل فراي ريسينج السويسري للفوز في سباق استمر أربع ساعات، ضمن سلسلة سباقات نوربورجرينج للتحمل.

وتقدم بطل العالم لسيارات فورمولا 1 في بداية السباق المعروف باسم "الجحيم الأخضر"، ومنح زميله لولهام أفضلية بأكثر من دقيقة عند منتصف الطريق في طريقه إلى المركز الأول.

قال بطل العالم أربع مرات "الفوز بأول سباق لي هنا، له شعور رائع".

ومن أجل المشاركة في هذا السباق، اجتاز فيرستابن اختبارا عمليا ونظريا، علما بأنه احتل المركز السابع قبل أسبوعين في سباق بسيارة جي تي 4 الثقيلة.

وقال السائق الهولندي إنه يتطلع للمشاركة في سباق نوربورجرينج المقام على مدار 24 ساعة في العام المقبل 2026، مشيرا إلى أنه ليس متأكدا من إمكانية تحقيق رغبته.

ويستعد فيرستابن للجولة القادمة في بطولة العالم للفورمولا 1 في سباق جائزة سنغافورة الكبرى يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، علما بأنه فاز بآخر سباقين في إيطاليا وأذربيجان، ولكنه يحل ثالثا في ترتيب بطولة السائقين مبتعدا بفارق 69 نقطة عن أوسكار بياستري، صاحب الصدارة، وذلك قبل سبع جولات من نهاية الموسم الحالي.