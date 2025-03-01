راسل الأسرع في آخر اختبارات موسم فورمولا 1

صخير - (أ ب):

سجل جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن في اليوم الأخير من اختبارت ما قبل موسم سباق سيارات فورمولا-1، أمس الجمعة، بعد أن توقفت الحصة المسائية لوقت قصير عندما دخلت حافلة على مسار أمان المتسابقين الملحقة بالمضمار.

وأنهى سائق مرسيدس أيام الاختبارات الثلاثة بالتغلب على الهولندي ماكس فيرستابن، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 021ر0 ثانية على مضمار البحرين الدولي.

وفي مشهد غريب، تم رفع العلم الأحمر لإيقاف التجارب بينما كانت حافلة بيضاء تسير ببطء على مسار أمان المتسابقين بمحازاة مضمار البحرين الدولي.

ولم يكن هذا هو الأمر الغريب الوحيد هذا اليوم، ففي الحصة الصباحية، تم رفع العلم الأحمر أيضا بعد سقوط لوح زجاجي من صندوق البداية وتحطمه على حافة المضمار، ووصل العمال سريعا وقاموا بإزالة الشظايا الزجاجية من الحلبة.

وتواجد فيرستابن، سائق ريد بول، وأليكس ألبون، سائق وليامز، في الحصتين، وجاء ألبون في المركز الثالث، وخلفه أوسكار بياستر، سائق مكلارين، وبيير جاسلي، سائق ألبين.

وجاء لويس هاميلتون في المركز السادس مع فيراري، بفارق 800ر0 ثانية خلف زميله السابق بفريق مرسيدس. وكان تشارلز لوكلير، زميل هاميلتون بفيراري، سجل أسرع زمن في الحصة الصباحية، واحتل المركز التاسع في الحصة المسائية.

وتفتتح سباقات بطولة العالم لسيارات فورمولا-1 يوم 16 مارس المقبل بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن.