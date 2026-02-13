فيراري يتألق في التجارب التحضيرية لموسم فورمولا 1 بقيادة لوكلير

برلين - (د ب أ):

سجل شارل لوكلير سائق فريق فيراري، أسرع زمن في اليوم الثاني من التجارب التحضيرية لموسم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 لعام 2026 أمس الخميس في البحرين.

وحقق سائق موناكو زمناً قدره دقيقة واحدة و273ر34 ثانية، متفوقاً بفارق 511ر0 ثانية على بطل العالم الحالي البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين.

وجاء البريطاني أوليفر بيرمان سائق هاس في المركز الثالث، متبوعاً بمواطنه جورج راسل سائق مرسيدس، في حين غاب عن تجارب اليوم كل من الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، وبطل العالم أربع مرات، والبريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات.

وتأتي هذه التجارب في وقت يسعى فيه السائقون للتكيف مع السيارات الجديدة كلياً بعد التغييرات الجذرية في اللوائح التقنية لعام 2026، والتي شملت إعادة تصميم شاملة للديناميكا الهوائية ووحدات الطاقة المطورة.

وظهر فريق أودي لأول مرة في بطولة العالم، حيث حل سائقاه البرازيلي جابرييل بورتوليتو و الألماني نيكو هولكنبرج في المركزين السادس والعاشر على الترتيب في البحرين.

كما شارك كاديلاك، الذي انضم كفريق حادي عشر في بطولة العالم، في التجارب، وحل سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثامن، بينما جاء المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الخامس عشر.