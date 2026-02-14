أنتونيلي يتصدر اختبارات فورمولا-1 في البحرين أمام راسل وهاميلتون

برلين - (د ب أ):

سجل كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن في اليوم الأخير من الجولة الأولى من اختبارات ماقبل موسم سباقات سيارات فورمولا-1 في البحرين، أمس الجمعة.

وسجل السائق الإيطالي أسرع زمن للفة، حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و669ر33 ثانية، بفارق 249ر0 ثانية عن زميله بالفريق جورج راسل. وجاء لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز الثالث.

ومع ذلك، وصف راسل اختبارات هذا الأسبوع بأنها "نوع من إعادة النظر في الواقع" لفريق مرسيدس، ويعتقد أن الفريق قد "تراجع خطوة إلى الوراء" من حيث الموثوقية والأداء منذ التجارب التحضيرية في برشلونة نهاية يناير.

وقال :" كانت التجارب في برشلونة سلسة جدا، وربما أكثر مما توقعنا فعليا، من حيث الموثوقية ومن حيث الأداء. وصلنا إلى البحرين وفي كلا الجانبين تراجعنا خطوة إلى الوراء".

وجاء بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الخامس، ويعتقد راسل أن الفريق النمساوي متقدم عليهم خطوة.

وقال :" هم بالتأكيد الفريق الذي يجب التغلب عليه. بناء على ما رأيناه في برشلونة والبحرين، سيكون ريد بول في الصدارة، لذلك أمامنا عمل نقوم به".

ولا يزال السائقون يتأقلمون مع السيارات الجديدة بالكامل، بعد دخول تغييرات تنظيمية ضخمة حيز التنفيذ، بما في ذلك إعادة تصميم الديناميكيات الهوائية وتعديل وحدات الطاقة لموسم 2026.

وتستأنف اختبارات ما قبل الموسم في البحرين الأسبوع المقبل، ويبدأ الموسم بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 8 مارس آالمقبل.