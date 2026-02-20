مرسيدس تواصل التألق.. أنتونيلي في الصدارة وراسل يهيمن على التجارب

برلين - (د ب أ):

احتل الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، صدارة الترتيب في اليوم الثاني من التجارب التحضيرية للموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في البحرين.

وشارك أنتونيلي في التجارب التي أقيمت بعد ظهرأمس الخميس، وسجل زمنا قدره دقيقة و802ر32 ثانية، بفارق 058ر0 ثانية عن الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين.

واحتل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، المركز الثالث وجاء خلفه البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، ومواطنه لاندو نوريس، حامل لقب الموسم الماضي، من فريق ماكلارين.

وتسيد فريق مرسيدس الاسبوع الثاني من التجارب التحضيرية لموسم فورمولا-1، حيث تصدر البريطاني جورج راسل تجارب أول أمس الأربعاء.

ولازال سائقو الفرق يحاولون الاعتياد على السيارات الجديدة كليا، حيث تم إدخال تغييرات جذرية في اللوائح لموسم 2026،وشمل ذلك إضافات شاملة في الديناميكا الهوائية للسيارات ووحدات الطاقة.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، تعديلات أخرى على طريقة الانطلاق مراعاة لقواعد السلامة، وذلك خلال الاسبوع الثاني من التجارب.

ووفقا لتلك القواعد الجديدة فسيكون على السائقين رفع عدد دورات المحرك لمدة عشر ثوان تقريبا قبل الانطلاق، وذلك ضمن نطاق التشغيل الأمثل الجديد.

وفي الاسبوع الماضي تعرضت بعض السيارات للتعطل خلال الانطلاق في تجارب البحرين الأولى، وهو الأمر الذي يعد كارثة بالنسبة للسباق الحقيقي.

وفي الاسبوع الجاري سيجري الاتحاد الدولي (فيفا) إجراء جديد بإقامة إجراء انطلاق السباقات في نهاية كل يوم، وهو ما سيشمل تحذير قبل انطلاق السباق، حيث ستومض اللوحات في خط الانطلاق باللون الأزرق لمدة خمس ثوان، وبعد نهايتها يمكن للسيارات الانطلاق.

وسيتم إجراء بعض التجارب الأخرى في البحرين اليوم الجمعة، وذلك قبل انطلاق الموسم بسباق أستراليا يوم الثامن من مارس المقبل.