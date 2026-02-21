لوكلير يتصدر التجارب التحضيرية للفورمولا 1 في البحرين

ميونخ - (د ب أ):

أكمل شارل لوكلير سائق فيراري أكثر من مسافة سباقين، متصدرا قائمة أسرع الأزمنة في اليوم الأخير من التجارب التحضيرية لموسم الفورمولا 1 في البحرين أمس الجمعة.

سجل لوكلير، القادم من إمارة موناكو، 132 لفة على حلبة الصخير، ولم يقترب أي سائق من أفضل زمن له، حيث حلّ بطل العالم البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين في المركز الثاني بفارق 0.817 من الثانية.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، في المركز الثالث بفارق أكثر من ثانية، بينما حلّ سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسل في المركز الرابع.

وعمل مهندسو ماكلارين لفترة طويلة على سيارة نوريس، بينما أنهى فريق أستون مارتن الجلسة مبكرًا بعد ست لفات فقط، وقد عانى الفريق من مشاكل في البطارية منذ يوم الخميس، ونفدت قطع الغيار.

وفي إطار التغييرات الجديدة الشاملة في القوانين، يجب أن توفر البطارية 50% من الطاقة لوحدات الطاقة في السيارات.

وحقق فريق أودي الجديد المركز السابع بقيادة البرازيلي جابرييل بورتوليتو، والمركز الخامس عشر بقيادة الألماني نيكو هولكنبرج.