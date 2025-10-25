مكسيكو سيتي - (أ ب):

يحتاج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أن يواصل حصد النقاط لتقليص الفارق مع سائقي فريق مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، والبريطاني لاندو نوريس من أجل الاستمرار في المنافسة على الحصول على لقب فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للمرة الخامسة على التوالي.

ويمكن أن يساعد سباق جائز المكسيك الكبرى المقرر إقامته غدا الأحد، فيرستابن في الاستمرار على المنافسة على اللقب.

وتألق سائق فريق ريد في المكسيك أمس الجمعة، وأنهى التجربة الحرة الثانية في المركز الأول مسجلا أسرع زمن للفة، بلغ دقيقة و392ر17 ثانية متفوقا على سائق فريق فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، وعلى الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.

بالنسبة لمكلارين، أنهى سائقه نوريس التجربة في المركز الرابع بفارق 251ر0 ثانية خلف فيرستابن، فيما تواصل معاناة بياستري حيث أنهى التجربة في المركز الثاني عشر بفارق 840ر0 ثانية.

وكان لوكلير تصدر التجربة الحرة الاولى وخلفه أنتونيلي والألماني نيكو هولكنبرج.

وفاز فيرستابن بخمسة سباقات في المكسيك، من بينها ثلاثة من آخر أربعة سباقات. كما أنه يدخل السباق بعد أن فاز بسباق جائزة أمريكا الكبرى الذي أقيم الأسبوع الماضي في أوستن، تكساس، وذلك في إطار سلسلة انتصارات قلصت الفارق مع المتصدر بياستري من 104 نقاط إلى 40 نقطة خلال السباقات الأربعة الأخيرة. وهو يتأخر بـ26 نقطة عن نوريس.

لم يمر وقت طويل منذ أن كانت فرص فيرستابن في الدفاع عن لقبه شبه منعدمة. والآن، قد يعيد الفوز الأخير وضعه بالكامل ضمن المنافسة على البطولة.

وقال فيرستابن :"لأكون صريحا معكم، البقاء في هذه المنافسة أمر مفاجئ جدا. كما قلت سابقا، نحن بحاجة لأن نكون مثاليين في الأداء. لكن بالنسبة لي، فهي مجرد ضغوط إيجابية".

وكان فيرستابن واحدا من بين عدة سائقين لم يشاركوا في التجربة الحرة الاولى أمس الجمعة، حيث شارك بدلا منه البريطاني الشاب أرفيد ليندبلاد. ولكنه يعلم المضمار جيدا، وبعيدا عن مضار ريد بول في النمسا، فهذا هو المضمار الوحيد الذي فاز فيه خمس مرات.

ويقام سباق جائزة المكسيك الكبرى على مدار 71 لفة في مضمار أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز في مكسيكو سيتي، ويبلغ طول المضمار 4304 كيلومترات ويضم 17 منعطفا، ويقع على ارتفاع 7350 قدما (2200 متر) فوق سطح البحر. يؤدي الهواء الخفيف إلى توليد قوة ضغط أقل على السيارة، مما يجعل ضبط إعدادات السيارة أكثر تحديا للفرق.

في المقابل لم يحقق بياستري، الذي تعرض لحادث في سباق السرعة وأنهى السباق في أوستن بالمركز الخامس، أي فوز في آخر أربعة سباقات ولم يصعد إلى منصة التتويج منذ سباق مونزا في إيطاليا، حيث حل ثالثا.

لذلك سيسعى لتقديم عرض قوي في سباق المكسيك من اجل الاستمرار في صدارة ترتيب فئة السائقين.

ومنذ فوزه في زاندفورت تقلص تقدمه في ترتيب فئة السائقين نهاية أغسطس/آب الماضي، بعدما خسر أمام كل من نوريس وفيرستابن في جميع السباقات الأربعة التي تلت ذلك.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 14 نقطة أمام نوريس، وبفارق 40 نقطة أمام فيرستابن.

يذكر أن مكلارين كان ضمن التتويج بلقب فئة المصنعين.

ويحتفل سباق جائزة المكسيك الكبرى بالذكرى العاشرة منذ عودة المضمار إلى جدول سباقات فورمولا-1 بعد توقف دام 23 عاما.