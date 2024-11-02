تغريم لوكلير 10 آلاف يورو بسبب "ألفاظ بذيئة"

ساو باولو - (د ب أ):

قرر الاتحاد الدولي للسيارات(فيا) تغريم تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 عشرة آلاف يورو ( مايعادل 530 ألف جنيه تقريبًا) لاستخدامه "ألفاظ بذيئة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد الماضي عقب سباق جائزة المكسيك الكبرى.

وقال المراقبون أمس الجمعة، أن سائق فريق فيراري تم استدعاؤه لاستخدامه "ألفاظ بذيئة" في مؤتمر صحفي عقب السباق، الذي احتل فيه المركز الثالث.

وتم تغريم لوكلير /27 عاما/ عشرة آلاف يورو، نصفها مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا بشرط عدم حدوث أي خرق آخر.

وقال المراقبون :"إن سياسة الاتحاد الدولي للسيارات هي التأكد من أن اللغة المستخدمة في المنتديات العامة، مثل المؤتمرات الصحفية، تلبي المعايير المقبولة عموما لكل الجماهير والبرامج الإذاعية".

وقال مديرو السباق إن لوكلير استخدم "ألفاظا بذيئة" عندما أجاب على سؤال مثير للجدل إلى حدا ما، حيث تم سؤاله "ماذا قلت لنفسك" فيما يتعلق باللحظة المهمة نحو نهاية السباق.

وأضاف مديرو السباق :" استخدم لوكلير في رده ألفاظا بذيئة، وهي تذكر دقيق لما كان يفكر فيه في ذلك التوقيت. وأدرك لوكلير بشكل فوري الخطأ الذي ارتكبه واعتذر".

وفي سبتمبر الماضي، تم الحكم على بطل العالم ثلاث مرات، الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بالقيام بأعمال خدمة المجتمع لاستخدامه نفس الكلمة البذية المكونة من أربعة أحرف.

وكان لوكلير يتحدث عن تسلسل قام فيه باستخدام المكابح بشكل متأخر في المنعطف الأخير من السباق واضطر للسماح للبريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، بتجاوزه.

وقال في المؤتمر الصحفي :" وتعرضت للتوجيه الزائد للسيارة وعندما تعافيت من ذلك، تعرضت لتوجيه زائد للسيارة من الجانب الآخر، ثم قلت لنفسي "اللعنة". أسف! لا، لا أريد الانضمام لماكس".

وقال مديرو السباق :"أخذ المراقبون اعتذار لوكلير الفوري في الحسبان كعامل لتخفيف العقوبة. ورغم ملاحظة الحكام لسلوك السائق النادم، فقد خلصوا إلى أن المخالفة قد حدثت وأنه يستحق العقوبة ".

وأضافوا :"لا يعتبر المراقبون أن هذا الخرق وصل لنفس مستوى أحدث قضية".