ميونخ - (د ب أ):

بيعت دراجة نارية تحمل توقيع البابا ليو الرابع عشر في مزاد علني، السبت، مقابل 130 ألف يورو (7 ملايين و198 ألف جنيه مصري) تقريبًا، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب.

وذكرت دار المزادات "آر إم سوذبيز" أن البابا وقع على الدراجة في سبتمبر الماضي في الفاتيكان،وتظهر الصور المنشورة على موقع دار المزادات البابا جالسا على الدراجة ويحمل خوذة مطابقة لها.

وقاد مجموعة من راكبي الدراجات النارية المعروفين باسم "يسوع بايكرز" الدراجة البيضاء، التي يقال إنها مستوحاة من سيارة البابا، في رحلة استغرقت ثلاثة أيام من بلدة شافهايم الصغيرة قرب فرانكفورت إلى ساحة القديس بطرس في روما.

وقد بدأ المزاد على الدراجة النارية من طراز بي إم دبليو أر 18 ترانسكونتينينتال بسعر 30 ألف يورو، لكن سرعان ما قفز السعر.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة

عودة "الوحش" الأمريكي إلى شرم الشيخ بعد 3 سنوات من الغياب