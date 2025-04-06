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بينها سيارات نادرة.. شاهد أسطول إمبراطور السيارات ميشيل أُحد

05:26 م الأحد 06 أبريل 2025
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  • عرض 24 صورة
    فيراري 296 جي تي بي
  • عرض 24 صورة
    كورفيت C8 Stingray
  • عرض 24 صورة
    فيراري 296 جي تي بي بشوارع الإسكندرية
  • عرض 24 صورة
    بورشه GT3 RS 911 وفيراري 296 جي تي بي
  • عرض 24 صورة
    فورد Zimmer النادرة
  • عرض 24 صورة
    لامبورجيني هوراكان EVO Spyder
  • عرض 24 صورة
    لامبورجيني هوراكان STO
  • عرض 24 صورة
    لكزس LC-500 Convertible
  • عرض 24 صورة
    لامبورجيني Urus
  • عرض 24 صورة
    لوتس Eletre
  • عرض 24 صورة
    ماكلارين 570s
  • عرض 24 صورة
    ماكلارين 570s
  • عرض 24 صورة
    مرسيدس GLS 580
  • عرض 24 صورة
    لوتس Emira
  • عرض 24 صورة
    ميشيل أحد
  • عرض 24 صورة
    لكزس LC-500 Convertible
  • عرض 24 صورة
    سيارات ميشيل أحد الفارهة
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    جراج سيارات ميشيل أحد
  • عرض 24 صورة
    مرسيدس مايباخ S560
  • عرض 24 صورة
    رولز رويس Ghost
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    أستون مارتن Vantage Roadster
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    بلايموث Prowler النادرة
  • عرض 24 صورة
    رولز رويس Ghost
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القاهرة - (مصراوي):

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الملياردير المصري ميشيل أٌحد عن عمر يناهر (70 عامًا) بعد تعرضه قبل أيام لوعكة صحية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالإسكندرية قبل رحيله.

بدأ ميشيل حياته المهنية في تجارة الأدوات الكهربائية واستطاع على مدار أكثر من 50 عامًا أن ينشئ إمبراطوريته الخاصة، والتي أسهمت في إثراء شغفه بامتلاك السيارات.

عرف ميشيل أٌحد بـ"إمبراطور السيارات" حيث أنه كان يمتلك أسطولًا من السيارات الفارهة والأندر في العالم والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

ومن أبرز سيارات أحد، ماكلارين 570s ولامبورجيني Huracàn EVO Spyder، وفيراري 296 جي تي بي، ورولز رويس جوست؛ بالإضافة إلى السيارة بلايموث Prowler وفورد ZIMMER النادرتين.

ويمكن من خلال ألبوم الصور المرفق التنقل بين أبرز السيارات التي امتلكها ميشيل أحد طوال سنوات.

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سيارات نادرة سيارات فارهة وفاة ميشيل أٌحد إمبراطور السيارات
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