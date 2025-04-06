بينها سيارات نادرة.. شاهد أسطول إمبراطور السيارات ميشيل أُحد

القاهرة - (مصراوي):

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الملياردير المصري ميشيل أٌحد عن عمر يناهر (70 عامًا) بعد تعرضه قبل أيام لوعكة صحية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالإسكندرية قبل رحيله.

بدأ ميشيل حياته المهنية في تجارة الأدوات الكهربائية واستطاع على مدار أكثر من 50 عامًا أن ينشئ إمبراطوريته الخاصة، والتي أسهمت في إثراء شغفه بامتلاك السيارات.

عرف ميشيل أٌحد بـ"إمبراطور السيارات" حيث أنه كان يمتلك أسطولًا من السيارات الفارهة والأندر في العالم والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

ومن أبرز سيارات أحد، ماكلارين 570s ولامبورجيني Huracàn EVO Spyder، وفيراري 296 جي تي بي، ورولز رويس جوست؛ بالإضافة إلى السيارة بلايموث Prowler وفورد ZIMMER النادرتين.

ويمكن من خلال ألبوم الصور المرفق التنقل بين أبرز السيارات التي امتلكها ميشيل أحد طوال سنوات.

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