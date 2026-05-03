إعلان

بسبب الظروف المناخية.. تقديم موعد سباق ميامي لفورمولا-1

كتب : مصراوي

10:49 ص 03/05/2026 تعديل في 10:50 ص

فورمولا-1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ميامي - (د ب أ):

أعلن منظمو سباق جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 اليوم الأحد تقديم موعد انطلاق السباق لمدة ثلاث ساعات بسبب التهديدات بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

تأجيل سباق فورمولا-1 في ميامي

وجاء القرار بعد مشاورات مكثفة بين مسؤولي فورمولا- 1 والاتحاد الدولي لسباقات السيارات والمروجين المحليين ليبدأ السباق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي لضمان إنهاء السباق في أفضل الظروف الممكنة وتجنب الصواعق الرعدية التي تفرض قوانين ولاية فلوريدا إيقاف الفعاليات الرياضية في حال حدوثها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) البيان الرسمي الصادر عن فورمولا- 1 والذي أوضح أن "هذا القرار اتخذ لضمان أقل قدر من الارتباك للسباق ولتأمين أقصى نافذة ممكنة لاستكمال الجائزة الكبرى في أفضل الظروف وإعطاء الأولوية لسلامة السائقين والمشجعين والفرق والموظفين".

سباق فورمولا-1 في ميامي يواجه مخاطر الأمطار

ورغم التعديل لا يزال احتمال إقامة السباق تحت المطر قائما مما يضع السائقين أمام تحدي قيادة الجيل الجديد من السيارات في ظروف رطبة للمرة الأولى وهو ما أكده كيمي أنتونيللي متصدر البطولة والمنطلق من المركز الأول بقوله "سيكون الأمر صعبًا لأن العديد من السائقين لم يستخدموا هذه السيارات في المطر ووفقًا لردود الفعل فإن التعامل معها في الظروف الرطبة ليس بالأمر السهل".

اقرأ أيضًا:

أسباب تكرار رفع أسعار زيوت السيارات في السوق المصري خلال 2026

تسير أكثر من 1400 كم بتفويلة.. كل ما تريد معرفته عن Li Auto L9 في مصر

في مايو.. أرخص سيارة يابانية 7 راكب موديل 2026 زيرو بالسوق المصري

فورمولا-1 سباقات السيارات سيارات رياضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي
رياضة محلية

"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي
"نعيم والطيور الغاضبة".. فيديو كارتوني ساخر يشعل جدلًا طائفيًا في لبنان
شئون عربية و دولية

"نعيم والطيور الغاضبة".. فيديو كارتوني ساخر يشعل جدلًا طائفيًا في لبنان
في مايو.. U70 Pro أرخص سيارة عائلية 7 راكب جديدة بالسوق المصري
أخبار السيارات

في مايو.. U70 Pro أرخص سيارة عائلية 7 راكب جديدة بالسوق المصري
هل يقود جوزيه جوميز الأهلي في الموسم الجديد؟.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

هل يقود جوزيه جوميز الأهلي في الموسم الجديد؟.. مصدر يكشف التفاصيل

سقوط شاشة على طلاب kg2 بالمنصورية.. مصدر يكشف التفاصيل
مدارس

سقوط شاشة على طلاب kg2 بالمنصورية.. مصدر يكشف التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب "نظام الطيبات".. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
هطول أمطار على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ- صور
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر