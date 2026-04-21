لندن - (د ب أ):

وافق مسؤولو رابطة سباقات السيارات فورمولا-1 على إجراء تعديلات على قوانين الرياضة بعد انتقادات عديدة للوائح الجديدة التي أثارت الشكوك بشأن مستقبل السائق الهولندي ماكس فيرستابن.

وعبر فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، عن انزعاجه الشديد من القوانين، التي تقضي بتقسيم الطاقة بالتساوي بين محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، مما يصعب مهمة السائقين في إدارة بطاريات سياراتهم، ويتسبب في بطء السرعة عند لفة التصفيات، بخلاف التحايل على ذلك بأساليب أخرى مثل استخدام زر التعزيز للتجاوز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فيرستابن كان أبرز سائقي فورمولا 1 انتقادًا لهذه اللوائح، كما عبر عدد من من المشجعين عن استيائهم عبر شبكة الإنترنت.

وأضافت أنه بعد اجتماع أقيم بين فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تم الاستقرار على تعديلات طفيفة وليست جذرية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجولة القادمة في ميامي، التي ستقام يوم 3 مايو.

وأوضحت أنه سيتم تخفيض قدرة نظام تجميع الطاقة، الذي يساعد السائق على شحن البطارية، من 8 ميجا جول إلى 7 ميجا جول، بينما ستزيد قدرة وحدة الطاقة الهجينة من 250 كيلوواط إلى 350 كيلوواط.

ويستهدف المسؤولون من هذين التغييرين مساعدة السائقين على القيادة بأقصى سرعة لفترة أطول في التجارب التأهيلية، بدلاً من الاضطرار إلى رفع القدم عن دواسة الوقود بشكل متكرر أثناء اللفات السريعة.

وبعد حادث السائق البريطاني أولي بيرمان الذي بلغت سرعته 191 ميلاً في الساعة في الجولة الأخيرة في اليابان بسبب اختلاف سرعات الاقتراب من المنعطفات، تقرر أيضًا تحديد الحد الأقصى لزر التعزيز عند 150 كيلوواط.

كما سيتم ضبط وحدة استعادة الطاقة الحركية في المناطق المستقيمة على 350 كيلوواط مقابل 250 كيلوواط عندما لا يكون السائق في منطقة مستقيمة، أملا في تفادي مثل هذه الحوادث المروعة.

ويدرك مسؤولو فورمولا 1 أن هذه التعديلات لن تبدد مخاوف السائقين بشكل نهائي، لذا سيكون هناك المزيد من المناقشات بعد جولة ميامي.

ويتصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي الترتيب العام لبطولة السائقين بفارق تسع نقاط عن زميله في الفريق، البريطاني جورج راسل، وذلك بعد أول ثلاث جولات من الموسم الحالي.

ويستأنف موسم سباقات فورمولا 1 في ميامي بعد توقف إجباري دام خمسة أسابيع عقب إلغاء سباقي البحرين والسعودية بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

